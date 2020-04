Techno@Home, al via un’altra settimana di sfide creative per giocare da casa e divertirsi in famiglia dal 28 aprile al 3 maggio

Sul sito web bambini e adulti troveranno anche diversi tutorial e curiosità come le schede sulle invenzioni del “piccolo museo della tecnica”

Al via una nuova settimana di appuntamenti digital in compagnia di Techno@Home, l’iniziativa a distanza per bambini, adulti e famiglie proposta da Technotown, lo spazio dedicato alla creatività e alla scienza dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

Attraverso il sito web e i social, Technotown vuole così offrire a tutti coloro che devono rimanere in casa, momenti quotidiani di svago e divertimento creativo.

Continuano anche questa settimana gli imperdibili appuntamenti pomeridiani con le sfide ludico-creative-scientifiche a distanza. Per partecipare basta collegarsi al sito diwww.technotown.it e scegliere una delle sfide in calendario. Per quelle in partenza viene mostrato un apposito countdown, così che tutti possano collegarsi alla stessa ora e iniziare la sfida. Si gioca con gli oggetti comuni che ciascuno ha in casa a portata di mano utilizzando fantasia e creatività. Scaduto il tempo a disposizione, ogni squadra invia la foto della propria creazione all’indirizzo e-mail lab@technotown.it e ottiene così un primo punteggio per entrare nella Hall of Fame, la pagina del sito dedicata ai vincitori. Il punteggio iniziale può essere incrementato con altri extrapunti in base ai like che le foto delle proprie creazioni ricevono sui canali social Facebook, Instagram e Twitter di Technotown.

Oltre alla programmazione delle sfide creative, lo staff di Technotown posta quotidianamente sul sito web e sui canali social anche diversi contenuti digital come brevi tutorial per realizzare oggetti oppure curiosità storico-scientifiche sulle invenzioni come le schede del “piccolo museo della tecnica”.

Diverse anche le rubriche attive come I racconti dello zio Gab – Innovatori&Inventori che racconta la storia di uomini e donne che hanno reso importante il nostro Paese nel mondo con la loro genialità. Oppure Impronte sonore a cura di Gianluca il musicista, dedicata al mondo dei suoni; e ancora Creazioni Lego a cura di Michela la Lego trainer che suggerisce oggetti da costruire con i classici mattoncini e Spazio@Igreen di Francesca la biologa con diversi consigli per realizzare prodotti “naturali”. Ed infine Technocrossword con i sorprendenti cruciverba di Giulio l’enigmista e Giochi fotografici a cura di Giulia l’editor creativa che con brevi video spiega come divertirsi con le fotografie.

Le sfide creative proposte dal 28 aprile al 3 maggio:

LEGOCREATIONS – I concorrenti si sfideranno a ricostruire con i classici mattoncini Lego alcuni oggetti che hanno fatto la storia della tecnologia e che oggi non esistono più.

INVENZIONI, TECNOLOGIE, OPERE D’ARTE – Una versione riveduta e corretta del classico gioco “Nomi, cose e città”. A partire da una lettera iniziale, i concorrenti si sfideranno a scrivere le parole delle categorie non su un foglio ma componendo le lettere con quello che troveranno in casa.

PAESAGGI SONORI – Ascoltando una traccia audio ci si sfiderà a riconoscere il maggior numero possibile di suoni presenti nella nostra vita quotidiana.

LENZUOLOSTYLE – Attraverso l’utilizzo di un lenzuolo i partecipanti dovranno ricreare capi di abbigliamento che hanno fatto la storia della moda internazionale. Anche le nuove generazioni potranno così scoprire come ci si vestiva e cosa si amava indossare nel passato.

UFFICIO BREVETTI – I partecipanti si sfideranno a costruire un nuovo strumento utilizzabile per risolvere un problema domestico utilizzando quattro oggetti che verranno indicati a inizio gioco.

ART@HOME – Gli sfidanti riprodurranno con qualsiasi materiale e senza limite alla creatività, alcune opere conservate nelle collezioni dei Musei Civici.

ASCIUGAMANI D’AUTORE – Attraverso il solo utilizzo di asciugamani, i concorrenti dovranno ricostruire le locandine di alcuni tra i film più importanti della storia del cinema internazionale.

FUMETTI VIVENTI – Date alcune immagini di partenza i partecipanti inventeranno una storia con gli oggetti di casa dandogli voce con dei fumetti autocostruiti.

