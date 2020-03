TORRICE: SECONDO CASO DI CORONAVIRUS

LETTERA APERTA AL DOTT MAURO ASSALTI

Gentile Mauro, Ti do del Tu come di consueto, anche perché non è certo questo il momento dei formalismi.

Abbiamo appreso che purtroppo a Torrice è stato registrato un altro caso di contagio.

Come da disposizioni di legge, altro non possiamo sapere in proposito. Quello che possiamo senz’altro fare è associarci alle Tue parole augurando il meglio anche a questo concittadino, invitando tutti gli altri a rimanere chiusi in casa.

Solo oggi in ciociaria abbiamo registrato 23 casi di positività, i numeri cominciano ad essere allarmanti anche da noi.

È giunto il momento, come Ti ho già detto, di lavorare insieme nell’interesse supremo della salute pubblica e, dunque, dei cittadini tutti.

Ritengo sia fondamentale imporre agli indisciplinati il rispetto delle misure restrittive disposte dal Governo e dalla Regione.

In questo momento abbiamo il dovere di non guardare in faccia nessuno, denunciando ogni comportamento sconsiderato di cui veniamo a conoscenza.

Come sai, la fattispecie penale applicabile, quella minima, è prevista dall’art 650 del codice penale, alla quale si aggiungono sanzioni più gravi in caso di violazione degli obblighi da parte di persone sottoposte a quarantena.

Secondo me i dipendenti comunali, come ti ho già detto andrebbero impiegati per controllare il territorio, in questo momento sarebbero più utili e per giunta lavorerebbero all’aperto e quindi in maggiore sicurezza.

Lo stato di emergenza ti consente di emanare ordinanze integrative alle disposizioni della regione, anche in materia di igiene.

Bisogna usare il pugno di ferro!!!

Come saprai, ieri abbiamo inviato un documento a tutti gli amministratori della ciociaria, ossia a ben 90 Comuni, con il quale chiediamo a loro tutti di unirsi alla richiesta al governo di invio dell’esercito affinché coadiuvi le forze dell’ordine già presenti sul territorio.

Paradossalmente i maggiori problemi in termini di vigilanza li stanno riscontrando proprio i piccoli Comuni ove non sempre le stazioni dei carabinieri sono presenti ( o se lo sono contano qualche militare ) e dove la polizia locale, come nel caso nostro, conta pochissime unità, per non dire un singolo elemento, che comunque ringrazio.

Ne deriva che la popolazione di queste piccole realtà locali è di fatto abbandonata a sé stessa e tutto è rimesso al senso di responsabilità di ciascun cittadino che, però, non sempre si riscontra.

È dunque importante che qualcuno intervenga immediatamente a presidiare il territorio!

Ecco perché Ti chiedo di mettere da parte qualsivoglia divisione, sia politica che giudiziaria, e di aderire senza indugio alla nostra iniziativa, comunicando alla stampa che Torrice è unita e che questa battaglia la vuole vincere!

Se riusciamo a rilanciare mediaticamente l’iniziativa, qualcuno ci ascolterà!

Lo hanno già fatto qualche consigliere provinciale, qualche sindaco e diversi consiglieri comunali.

Vengo al problema disinfezione, per alcuni è un metodo efficace, per altri lo è meno, per altri ancora non lo è affatto. Io dico che farla non farebbe male, soprattutto adesso. Sai bene che la gente si sentirebbe più tranquilla se disinfettassimo almeno le aree antistanti i negozi.

La gente da noi si aspetta tanto e se lo aspetta ora, non possiamo permetterci nessun rimpianto, giustamente non ce lo perdonerebbero!

Passata questa emergenza ognuno tornerà sulle proprie posizioni ma nessuno ci potrà rimproverare di non esserci alleati per il bene del paese!

Resto in attesa di un Tuo cordiale riscontro e Ti auguro una buona serata

Alfonso Santangeli

Da parte del cons. comunale di FI di Torrice avv. Alfonso Santangeli