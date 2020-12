La torta paradiso al cacao è un dolce sfizioso e facile da realizzare, a base di uova, burro, farina e cacao.

E’ un dolce amato da grandi e piccini ed è particolarmente indicato per la merenda o la prima colazione.

E’ una torta che si presta bene sia per essere gustata al naturale che come base per realizzare torte da farcire con creme leggere.

Preparazione:

Cottura:

35 / 40 Minuti

Difficoltà:

Bassa

Porzioni: 6 porzioni

Stampo da 22 cm

Ingredienti

3 Uova

130 gr di Zucchero

125 gr di Burro

100 gr di Farina

30 gr di Fecola di patate

30 g di Cacao amaro in polvere

1 bustina di Vanillina

1 bustina di Lievito in polvere per dolci

Per decorare:

Zucchero a velo

Come si prepara la torta paradiso al cacao?

Per realizzare la torta paradiso al cacao, iniziare sciogliendo il burro a tocchetti in un pentolino a fuoco basso.

2. Versare in una ciotola, le uova, lo zucchero e montare bene il tutto con uno sbattitore elettrico fino ad ottenere un composto spumoso.

3. Aggiungere il burro sciolto intiepidito, la bustina di vanillina ed amalgamare con movimenti delicati che vanno dal basso verso l’alto.

4. In una scodella, setacciare la farina per evitare la formazione di grumi nella fase di lavorazione, mescolare bene e man mano aggiungere la fecola, il cacao in polvere e il lievito. Amalgamare tutti gli ingredienti e lavorare il composto fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo.

5. Versare il composto ottenuto in una tortiera da 22 cm di diametro, precedentemente imburrata ed infarinata. (Se preferite potete utilizzare la carta da forno).

6. Cuocere in forno statico preriscaldato a 180° per circa 35/40 minuti.

7. Per capire il livello di cottura raggiunto, fare la prova dello stecchino per essere sicuri che il dolce abbia raggiunto la cottura giusta.

8. Sfornare, lasciare raffreddare completamente nello stampo e servire la torta su di un piatto da portata.

9. Se gradite, prima di servire, spolverizzare la superficie con po’ di zucchero a velo.

Consigli:

Per la buona riuscita della torta paradiso al cacao, utilizzare tutti gli ingredienti a temperatura ambiente e amalgamare bene l’impasto.

2. Se non avete lo sbattitore elettrico procedere in questo modo: montare prima le uova con lo zucchero, aggiungere poi il burro fuso intiepidito, mescolare e aggiungere la vanillina, il lievito in polvere, la farina setacciata, il cacao ed amalgamare.

Come si conserva?

La torta paradiso al cacao si può conservare per tre giorni in un contenitore con chiusura ermetica.

I benefici del cacao amaro

In 100 grammi di prodotto, il cacao amaro contiene all’incirca 335 calorie e seguenti elementi:

2,5 grammi di acqua

20 grammi di proteine

11 grammi di carboidrati

25 grammi di grassi

10 grammi di amido

685 mg di fosforo

51 mg di calcio

14 mg di ferro

1,7 mg di niacina (vitamina B3)

0,3 mg di riboflavina (vitamina B2)

0,08 mg di tiamina (vitamina B1).

Il cacao amaro presenta valori importanti di vitamine del gruppo B e di alcuni sali minerali.

E’ ricco di antiossidanti, può avere un’azione benefica contro l’eccesso di radicali liberi e l’invecchiamento precoce, se consumato con una certa frequenza.

Proprio grazie ai suoi antiossidanti può ridurre i livelli di colesterolo cattivo e stimolare la produzione del colesterolo buono.

Inoltre è un alimento energetico, antidepressivo e leggermente stimolante.