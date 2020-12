Totti: “Maradona persona straordinaria, fu il primo a chiamarmi quando smisi di giocare”

Lo storico capitano della Roma ricorda il Pibe de Oro: “Neanche alla Playstation si può copiare quello che faceva lui”

ROMA – “Lui è ancora qui con noi. Le emozioni che ci ha lasciato sono irripetibili. Avevo un bellissimo rapporto con Diego. Fuori dal terreno di gioco era una persona straordinaria mentre in campo era il calcio, era inimitabile. Neanche alla Playstation si può copiare quello che faceva lui. Lo voglio ricordare cosi’, è come se non fosse mai morto, rimarrà qui sulla terra perché era diverso da tutti gli altri”. A Verissimo, in onda domani su Canale 5, Francesco Totti ricorda Diego Armando Maradona, scomparso mercoledi’ all’eta’ di 60 anni.

DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»