Trevi Nel Lazio sceglie di nuovo Silvio Grazioli alla guida della città

I complimenti e gli auguri di un proficuo lavoro arrivano dal Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia, Gianluca Quadrini in occasione della nomina della nuova giunta

Il risultato delle urne, che lo scorso 22 settembre ha portato alla vittoria a Trevi nel Lazio, Silvio Grazioli, suscita grande soddisfazione tra simpatizzanti, fiancheggiatori e quanti di loro lo hanno appoggiato. Tra i sostenitori scesi in prima linea per dare supporto amministrativo, Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia che esprime i suoi complimenti e ad auspica un grandioso inizio.

“Colgo l’occasione per formulare i miei migliori auguri al Sindaco di Trevi nel Lazio, l’amico Silvio Grazioli, e alla sua nuova giunta di assessori e consiglieri.” Così in una nota Quadrini interviene – “I miei complimenti ai componenti della giunta, Stefania Mari, nuovo vicesindaco, e Pietro Salvatori. Sono certo che l’amministrazione tutta potrà giovare della grande esperienza e professionalità di un uomo come Grazioli, che ha dimostrato di essere persona capace, ricoprendo questo ruolo con grande responsabilità, operando nell’esclusivo interesse del suo paese e dei suoi cittadini. Al neo eletto e alla sua squadra vanno i miei auguri affichè possano prestare il miglior servizio possibile per la comunità di Trevi nel Lazio.”