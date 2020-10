Un contest per festeggiare i cento anni del Danubio

La Mulino Caputo ha organizzato un concorso sui social per omaggiare la più famosa delle brioches rivolto a quanti siano appassionati di impasti, lievitazioni e arte bianca

«Abbiamo ideato un contest rivolto a chi ama cucinare e preparare bontà»

Le origini del Danubio risalgono a rustico tipicamente pasquale, oggi invece la tradizione napoletana lo colloca in ogni festa, specialmente a Natale, quale gustoso centro-tavola. I morbidi panini uniti insieme sono pronti da mangiare in modo che ognuno possa staccare un pezzo ( o più !). Nei nostri ricordi d’infanzia non può mancare il profumo della brioche che ci porta a compleanni e occasioni di incontri di tutta la famiglia.

Giovanni Scaturchio, pasticciere calabrese di nascita napoletano di adozione, al ritorno a Napoli dal fronte della prima guerra mondiale, condusse con se la moglie austriaca che gli aveva svelato i segreti dei dolci viennesi, come lo strudel e la torta Sacher, nonché la ricetta del dolce austriaco Buchteln che in quel paese veniva farcito con una crema alla vaniglia. Il nostro Giovanni, forte della sua capacità inventiva tutta partenopea, trasformò quel dolce e lo servì nella sua pasticceria che aveva aperto nel 1920 con il nome le “Brioscine del Danubio”, in seguito chiamate solo “Danubio”.

Antimo Caputo, Amministratore Delegato del celebre Mulino di Napoli ha ideato un contest per non dimenticare la ricorrenza delle cento candeline : «Abbiamo ideato un contest rivolto a chi ama cucinare e preparare bontà. Noi del Mulino Caputo – ha riferito Antimo Caputo – siamo molto attenti alle nostre tradizioni e al lavoro degli artigiani che, da sempre, hanno profuso energie e idee per creare prodotti tipici. Quella del Danubio è la rivisitazione di una specialità d’oltralpe, diventata squisitamente napoletana e da qui diffusa in tutt’Italia, grazie alla tipica esuberanza della creatività partenopea». Quest’anno si è deciso di ricordare tutti assieme il Danubio, perché vantare cent’anni ininterrotti di apprezzamenti non è da tutti. Dolce o salato, il Danubio a Napoli è un’istituzione: non c’è festa, rinfresco o buffet che non lo preveda. Per celebrare il centenario, Mulino Caputo lancia un social contest rivolto a quanti siano appassionati di impasti, lievitazioni e arte bianca. La storia della cucina napoletana è ricca di revisioni, riletture e reinterpretazioni di ricette arrivate, nel tempo, da tutte le parti del mondo. Il Danubio non fa eccezione: a Napoli, accanto alla versione dolce, si sono imposti ripieni rustici, che prevedono formaggio, salame e prosciutto che riscuotono grande apprezzamento. La Mulino Caputo ha deciso di festeggiare i cento anni della brioche con un contest, chiedendo di proporre la personale ricetta indicando gli ingredienti utilizzati, pubblicando entro il 20 novembre la ricetta corredata di una foto su l’hashtag #danubio100 e #mulinocaputo

Dal nord al sud d’ Italia il Danubio, sia salato che dolce, fragrante e profumato mette tutti d’accordo, ogni famiglia custodisce il segreto tramandato dalle nonne che presto sarà rivelato nel contest sui social dove tutti saranno protagonisti.

Harry di Prisco