Un errore per i partiti convergere su coalizioni capeggiate da liste civiche

Così facendo non solo viene sminuito il ruolo degli stessi partiti, ma viene compromessa la rappresentanza politica del nostro territorio nelle diverse sedi istituzionali nelle quali siedono i rappresentanti dei partiti. Mi riferisco ai tavoli decisionali provinciali e regionali ai quali da troppo tempo Sora è assente con le ben note ricadute negative per la Città.

Il ricorso alle aggregazioni civiche, ormai una consuetudine anche per la nostra Città, ne ha notevolmente indebolito il ruolo di interlocutore nel panorama politico provinciale, giustificando la sempre maggiore disattenzione dei partiti nei confronti del nostro territorio, portando Sora a rimanere isolata e ferma al palo.

Ebbene, credo che Sora meriti di tornare a ricoprire un ruolo centrale nelle dinamiche politiche della nostra provincia.

Ed è in questa direzione che si muove la proposta di Cambiamo, ovvero costruire un progetto politico per la Città che accolga tutti i partiti che si rispecchiano nei valori del cento-destra ed individuare all’interno della coalizione un candidato a Sindaco di rappresentanza politica che sia espressione di garanzia per tutti i partiti che la compongono.

Con ciò non si vuole precludere la possibilità di aprire il dialogo anche con le aggregazioni civiche, tuttavia ritengo sia necessario mantenere come punto fermo che si tratta di un progetto politico con una netta connotazione di centrodestra.

In questo modo viene garantita una maggiore chiarezza di intenti all’interno della squadra politica che scenderà in campo alle prossime amministrative, ma soprattutto viene data la possibilità agli elettori di avere una più chiara idea per ciò che riguarda la progettualità politica che viene proposta alla Città.

Credo che questo sia necessario ed imprescindibile per garantire una vera stabilità di governo per la Città, nonché per ottenere un adeguato riconoscimento politico in tutte le sedi istituzionali, restituendo a Sora l’importanza politica che nel passato l’ha sempre contraddistinta.