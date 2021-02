Un Finanziamento di € 200 mila per le strade degli Altipiani di Arcinazzo

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Un intervento di riqualificazione e sicurezza stradale”

Su un progetto presentato dall’Amministrazione Comunale di Trevi Nel Lazio, l’ASTRAL SPA (Azienda Strade Lazio), ha finanziato con un importo di € 200 mila, gli interventi di manutenzione ed asfaltatura, delle strade che attraversano la località degli Altipiani di Arcinazzo nel territorio di Trevi Nel Lazio. Indicativamente le procedure di gara partiranno durante il prossimo mese e di seguito inizieranno i lavori, in modo che in estate, periodo di maggior afflusso di presenze turistiche, sarà tutto pronto e non ci saranno disagi. “E’ un intervento importante –ha sottolineato il Sindaco di Trevi Nel Lazio l’avv. Silvio Grazioli- conseguente ad una richiesta ben articolata presentata dall’Amministrazione Comunale. Quest’intervento rientra nel piano più ampio di riqualificazione stradale, che quest’amministrazione ha già avviato nella passata legislatura e che prosegue in questa, con realizzazione di marciapiedi e miglioramento della sicurezza stradale. Infatti l’obiettivo principale dell’Amministrazione, è quello di garantire a tutti gli utenti della strada, dagli automobilisti ai pedoni, arterie sicure e in condizioni ottimali, contribuendo al miglioramento del tessuto urbano degli Altipiani di Arcinazzo”.