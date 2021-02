Un ignobile atto di vandalismo distrutti i giochi nel parco dell’asilo

Piglio, Si attendono risposte dal controllo delle videocamere

Un’amara scoperta stamane da parte di alcuni cittadini, che hanno notato dei giochi erano presenti nel parco dell’asilo comunale di via Piagge, distrutti e gettati nell’area sottostante, un vero gesto di vandalismo. L’atto incivile probabilmente si è consumato la notte scorsa, qualcuno ha scavalcato la rete di recinzione ed è entrato nello spazio attrezzato, distruggendo alcuni giochi e gettandoli nella parte sottostante. Un’azione ignobile, che purtroppo porta all’attenzione il livello di inciviltà e scarso senso civico che sempre più si sta facendo strada tra le nuove generazioni che non rispettano il bene pubblico. Un’azione condannata dal Primo Cittadino Mario Felli, che ha fatto sapere, che attende l’esito della controllo delle video camere presenti nell’area, sperando che possano portare ad individuare i colpevoli della vergognosa azione. Intanto quest’ultimo atto di vandalismo, dovrebbe portare tutti ad una maggiore riflessione di quanto sia importante, attuare un programma serio ed incisivo di politiche giovanili a Piglio, che riesca a coinvolgere i giovani in attività ad alto contenuto civico, che portino alla conoscenza del proprio territorio, al rispetto e tutela del bene comune, rendendoli protagonisti attivi in un volontariato per il proprio paese, l’augurio è che chi di dovere capisca quanto ciò sia importante.