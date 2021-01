Un ricordo del Senatore Romano Misserville

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Una figura che ha fatto molto per la crescita e tutela di questo territorio”

In relazione alla recente scomparsa del Sen. l’avv. Romano Misserville, il Sindaco di Trevi Nel Lazio l’avv. Silvio Grazioli è intervenuto ricordando la figura di uomo, che ha dato tanto tano da consigliere provinciale, da Sindaco di Filettino e poi da senatore all’Alta Valle dell’Aniene (Trevi Nel Lazio, Filettino e Vallepietra). “I suoi interventi per una viabilità migliore in quest’area montana da Fiuggi a Campo Staffi –sottolinea Grazioli- sono stati fondamentali e concreti per un’incentivazione al turismo di montagna , da Sindaco di Filettino ha dato un grande contributo per la crescita della stazione sciistica di Campo Staffi , ed è stato importante il suo impegno per la funzionalità del Parco dei Monti Simbruini. Da Senatore non dimenticando mai il legame con questo territorio, cercò di difendere la scelta di una transizione accompagnata sulla Cassa del Mezzogiorno, fu una scelta strategica importante per la tutela del luogo. Un uomo di grande cultura, di grande conoscenza della sua Provincia, e molto umano, per questo indipendentemente dalla sua linee politica che con ammirevole coerenza ha sempre difeso, è stato molto amato. Le sue doti professionali, lo hanno posto nell’alto ruolo dei Principi del Foro, una presenza che mancherà molto a questa terra, che non lo dimenticherà”.