“Unione e Cambiamento” ed il gioco delle tre carte

Trevi Nel Lazio, A circa un mese dalla presentazione delle liste, manca lo sfidante del Sindaco Grazioli

A circa 1 mese dalla presentazione delle liste, per le amministrative di settembre a Trevi Nel Lazio, ancora ad oggi manca il nome del candidato a Sindaco che sfiderà l’uscente Silvio Grazioli.

Infatti il movimento Unione e Cambiamento, non ha espresso il suo candidato, si pensava da subito al consigliere di minoranza Pietro Bianchini (nella foto), ma la sua candidatura sembra sia stata inspiegabilmente scartata da subito, e poi è apparso sulla stampa il nome del segretario locale del PD Lidano Cera, ma il movimento non ufficializza e lo stesso non smentisce, dunque persiste ad oggi una situazione confusionale, giudicata da molti e soprattutto da diversi sostenitori di Pietro Bianchini inconcepibile, tanto che gli stessi criticano ed ironizzano sulla situazione, quasi fosse un gioco da tavolo.

“C’è un nuovo gioco che sarà il tormentone dell’estate trebana -commentano i delusi sostenitori di Bianchini- si chiama “Unione e Cambiamento”, è un gioco di prestigio, d’illusione è molto divertente, è simile al gioco delle tre carte, o meglio fino a pochi giorni fa la carta era una sola quella del consigliere di minoranza Pietro Bianchini, poi si è aggiunta quella dell’ex Assessore Vincenzo Cecconi ed ora è comparsa una terza carta quella di Lidano Cera, quest’ultimo dai titoli di autorevoli giornali è il candidato a Sindaco del movimento Unione e Cambiamento, ma non c’è ancora nessuna ufficialità né smentita, e dunque vi è praticamente una grande disorganizzazione.

Sui social esaltano la nascita di Unione e Cambiamento, ma chiaramente scartano da questa unione la figura dell’unico personaggio politico presente ossia il consigliere di minoranza Pietro Bianchini, anticipando la scesa in campo di un “vero leone”, che per loro non è Bianchini, e allora auguriamoci che non sia un altro “leone da tastiera”. Quindi non capiamo perché Pietro sia ancora li se non lo vogliono come Sindaco. Lui non deve partecipare al gioco delle tre carte, deve rivendicare con forza il suo ruolo di candidato a Sindaco in ragione di questi 5 anni di minoranza, in cui è stato sostenuto da tutti noi”.

In questo contesto, lo scontro viene alimentato sui social, da Unione e Cambiamento, questa creatura politica nata senza un “padre”, ossia il candidato a Sindaco.

“Sanno solo fare questo,-commentano i sostenitori di Grazioli- non riescono ad esprimere un candidato a Sindaco, non parlano di un possibile programma amministrativo , ma continuano a guidare la loro macchina del fango , ma è un fango che fa solo ridere, che crea una serie di notizie che vanno dal ridicolo al grottesco, con uno stile da far invidia ad un a rivista di gossip. Provano in ogni modo a screditare ciascun membro dell’attuale amministrazione compreso il Sindaco, ma i loro goffi sforzi sono la dimostrazione che hanno grande paura di un’amministrazione onestà, efficiente, che ha portato risultati, unita e determinata, insomma tutto quello che loro non raggiungeranno mai. A 38 giorni dalla presentazione delle liste per le amministrative di settembre, si trovano ancora a fare il gioco delle tre carte su chi sarà il candidato a Sindaco, di questo passo magari domani sul giornale uscirà il quarto nome del candidato a Sindaco, ed il gioco continua.”.