Un’ipotesi – Dalla “Curtis in Picte” a Poggio San Lorenzo

Nel leggere il libro di Massimiliano Del Moro su Poggio S. Lorenzo, peraltro molto interessante, la mia attenzione si è incentrata sulla definizione di “Curtis in Picte” riportata sul Regestum Farfense in un documento dell’821 e sulle successive ipotesi, legate sia all’origine di Poggio S. Lorenzo e sia alla genesi del nome Picte.

In effetti Del Moro ipotizza che questa definizione sia forse dovuta ad una possibile pittura che poteva essere tanto importante e tanto visibile, magari sopra un portale ecclesiastico o di ingresso al castello, da stabilire un primo riferimento della comunità futura di Poggio S. Lorenzo.

Altra ipotesi è il riferimento alle strutture della villa Romana, attribuita dal Coarelli ad una villa di Laberia Crispina, figlia di Laberio Massimo, personaggio importante di Trebula Mutuesca, che presentano qualche frammento di laterizio di colore diverso dalle sostruzioni in gran parte di opus reticulatum presenti sulle arcate, ma è un concetto debole a mio avviso.

Interessante invece è la testimonianza orale della gente locale, la cui storia si perde nel tempo e, suppongo a memoria di quelli più anziani, che raccontano come il termine Picte sia legato al cognome di una nobile famiglia inglese, proveniente dall’Inghilterra e stabilitasi in questi luoghi in un periodo storico antico (?) non precisato e che avrebbe così stabilito anche il nome della Curtis riportato sul Regestum.

Il sistema curtense ai suoi inizi – secoli VIII-X – ha come obiettivo economico primario l’autosufficienza: ovvero, la produzione dei beni agricoli deve bastare alla sopravvivenza degli abitanti del caput curtis, cioè del villaggio dove ha sede la dimora del signore – che è anche il centro amministrativo ed economico del sistema – e di tutti i villaggi che gli gravitano intorno. Tuttavia, in alcuni casi, le aziende così organizzate riescono a produrre anche qualcosa in più rispetto a ciò che serve all’autosufficienza della curtis.

La corte feudale o, più semplicemente corte, era, nell’ordinamento del diritto feudale, un’assemblea che riuniva un signore (un sovrano o un feudatario) e i suoi vassalli con funzioni giudiziarie e legislative in merito all’amministrazione del feudo.

Successivamente, in questo caso, dalla Curtis in Picte, quindi dal IX secolo, si passò poi al “castel di Picte”affermando così una certa signoria; comunque i successivi documenti farfensi non hanno chiarito questa definizione . Tuttavia nel documento del Regestum dell’822 si cita un certo signore longobardo, tale Teudemondo, che possedeva una parte di terra nella località in Picte.

Però, nel continuare, vorrei aggiungere alla definizione ipotetica della nascita di questo termine sopra evidenziato, una mia personale riflessione partendo dal Vicus Nervae, che in realtà doveva essere una sorta di Pagus con poco più di qualche famiglia, legata più che altro alle vicende e alla signoria di Trebula Mutuesca e , nel tempo, si trasformerà alla successiva definizione di Curtis in Picte riportata sul Regestum .

Di Vicus Nervae sappiamo ben poco; mons. Vittori Vescovo di Rieti lo cita nel suo manoscritto de Antiquitatis Reatis (1566 – nota: è bene ricordare che lo scritto risale al periodo della Controriforma , dove era necessario dare un significato storico religioso alle comunità, in conformità alle nuove disposizioni emerse dal Concilio di Trento, volte a rafforzare il primato della Chiesa) e, a proposito della Parrocchia dedicata al santo martire, si va sostenendo come il Vicus sia stato l’originario nome di Poggio S Lorenzo, chiamato così in seguito in riferimento al passaggio di S Emidio (273-309) verso Ascoli e che parlò alle genti di allora del martire Lorenzo (225 – 258), i quali ne furono decisamente colpiti e vollero chiamare il villaggio con il nome di questo martire, costruendo così un sacello a S. Lorenzo martire.

Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi, che per un certo periodo storico affascinavano gli storici e i ricercatori, falsando però alcune possibili realtà; in tal senso la domanda che ci si pone è perché mai S Emidio doveva parlare nello specifico di questo martire e non di altri altrettanto importanti, ammesso naturalmente che si sia soffermato sul posto e che ne abbia parlato.

In realtà anche questa voce direi che è una supposizione, a mio parere debole, legata al nome della località, dal momento che non esiste nessuna prova documentata sulla sua, peraltro breve, permanenza nell’allora Vicus Nervae.

Aggiungo, si potrebbe anche ipotizzare che non sia nemmeno passato per Vicus Nervae, dalla Salaria, ma abbia preso la via Cecilia da ponte Buida, attraversando Trebula, andando verso Amiternum, vicino l’Aquila, e da lì verso Interamnia (Teramo) per risalire verso Hadria e Castrum Truentinum (Porto D’Ascoli) ed infine Ascoli dove subì anche il martirio.

Secondo il Martirologio, S. Emidio evangelizzò anche l’Aquila e Teramo prima di giungere ad Ascoli; quindi potrebbe aver preso il percorso meno diretto per Ascoli, ossia dalla via Cecilia come sopra detto, in quanto risulta difficile credere che, una volta arrivato ad Ascoli sia tornato indietro per l’Aquila e Teramo per poi ritornare ad Ascoli.

Ma tornando al Culto dei martiri, in effetti, da un articolo di Mario Lessi-Ariosto sull’argomento, si legge che le prime attestazioni del culto dei martiri a Roma le troviamo nella Depositio Martyrum del 354 ed in essa si risale al tempo di papa Callisto ed al gruppo dei sette diaconi martiri con Papa Sisto II, durante la persecuzione del 258 (Valeriano e Gallieno 253-260); tuttavia uno sviluppo del culto dei martiri avverrà nella Liturgia romana al momento in cui esso verrà esteso ai cenotafi e alle reliquie vere o presunte.

La vera rivoluzione avverrà dopo Costantino (306-337) e alla fine del IV secolo con Teodosio (383-392) sul cristianesimo come religione di Stato, abiurando così i falsi Dei del passato.

È solo verso il VII secolo che, da molti sepolcri giacenti fuori dalle città, vennero traslati i corpi dei martiri all’interno delle cinte murarie per evitare possibili saccheggi con le prime invasioni di Longobardi e Saraceni.

I primi testi usati per le memorie dei martiri risalgono quindi attorno al secolo VIII, detti Gelasiani, e si comincia così ad avere dei Comuni con il nome dei martiri (S. Cipriano, S. Agata dei Goti, S. Lorenzo, ecc ) insieme ad altri Comuni per le altre categorie di Santi (S. Benedetto del Tronto,S. Michele Mondovì, Sesto S. Giovanni, ecc.).

Quando Don Augusto Lucantoni, parroco di allora,, nella visita pastorale del 1932 a poggio S. Lorenzo, nel riportare la descrizione di una Parrocchia eretta prima del 580, si riferisce certo ad una chiesa presente sul territorio del Vicus, ma è difficile ritenere che, all’epoca, sia stata dedicata al culto del santo martire, anche perché il culto dei martiri si sviluppa dopo il VII secolo.

Anche l’Holstein comunque conferma che la chiesa di Poggio S. Lorenzo, al foglio 22 del suo itinerario in Sabina, gli risulta quella di cui scriveva Pelagio P.P. “ad bonum Sabinensem Episcopum in decreto et in parochia sua, circa l’anno 580“.

Tuttavia non riporta, anche perché sconosciuto, il titolo a cui la chiesa venne dedicata nel VI secolo.

Quello che si può ritenere certo è la presenza di una chiesa parrocchiale già dal VI secolo in quel territorio.

A questo punto è opportuno aprire una parentesi e far notare come nel V secolo si stabilì in Sabina il monaco siriano, conosciuto poi come S. Lorenzo Siro, il quale fondò l’Abbazia di Farfa sita alle basi del Monte Acuziano, dedicandola alla Vergine Maria, sulle rovine di un altare pagano dedicato alla dea Vacuna; merito di questo santo è l’evangelizzazione della Sabina, portando il Verbo di Cristo in tutto il territorio divenendo in seguito Vescovo di Forum Novum. Morì in condizioni di santità, con l’attribuzione di molti miracoli. lasciando un ricordo destinato a durare nei secoli. ed è sepolto proprio a Farfa.

Quando la comunità decise di erigere una parrocchia, è possibile che l’abbiano eretta nel ricordo di quel santo Vescovo Lorenzo Siro , evangelizzatore di quelle genti e loro santo referente, nonché fondatore dell’Abbazia farfense che doveva legarli fin da allora.

Successivamente, con il culto dei martiri, il riferimento a S. Lorenzo fu poi trasformato e dedicato al S.Lorenzo martire, non prima del VI secolo; poi con Papa S. Gregorio Magno, esaltatore della cristianità, si trasformò il nome della chiesa presente al Vicus Nervae (non ancora il locus in Picte ) con una figura più aderente all’esaltazione dei martiri e, in quel periodo, più conosciuta del Vescovo Sabino.

Un messaggio di affermazione della cultura cristiana che doveva soppiantare definitivamente la cultura pagana; non dimentichiamo che, in questi primi secoli della Chiesa e dei papi, le trasformazioni non dovevano disorientare il popolo ma semmai mantenere la stessa cultura della vecchia sacralità pagana e delle relative festività, trasformandole in manifestazioni cristiane.

In tal senso un trasformatore di queste sagre, legate a feste pagane, fu papa Gelasio, artefice di cambiamenti dove nulla o quasi, nella sostanza, cambiava i rituali precedenti, ma ne trasformava comunque radicalmente il significato, come per esempio la trasformazione dei Lupercalia in festa della Candelora o della Purificazione.

Il contado, la plebe, masse non acculturate, non avrebbero certo compreso il perché le tradizioni secolari dei loro antenati sarebbero dovuto cambiare in funzione di questa nuova religione che andava affermandosi sul territorio e avrebbero opposto sicuramente resistenza all’innovazione. Era allora necessario non sconvolgere le tradizioni popolari ma trasformarle adattandole al nuovo credo cristiano.

Tornando al Poggio S. Lorenzo ,Il contado, gli abitanti, ammettendo questa ipotesi, non avvertirono la sostanza di questa trasformazione da S Lorenzo Siro a S Lorenzo martire e, tutto sommato, un santo poteva valere l’altro e il nome, comunque, non cambiava, quindi tutto rimaneva come prima.

Ma, tornando al termine picte e all’origine del nome della comunità, ipotesi ritenuta legata alla famiglia inglese, farei una breve analisi: sappiamo che l’imperatore Nerva è del 96-98 DC ed è in questo periodo che si suppone possa esser nata la prima comunità del Vicus Nervae e sappiamo come Adriano (117 -138) conquistasse la Britannia ponendo il famoso Vallo di confine con la Caledonia, oggi Scozia, quasi trenta anni dopo.

Ci furono parecchie battaglie con questo popolo bellicoso che rispondeva alle tribù caledoni dei Pitti e Scotti e, sicuramente, alcuni di questi, fatti prigionieri, furono portati a Roma con le loro famiglie e poi, in parte, venduti come schiavi agli altolocati possidenti terrieri presenti in Sabina, ovvero a Trebula, stabilendosi in seguito in quel Vicus dell’ager trebulano chiamato Nervae.

L’abitudine poi di chiamare le località cittadine con il nome di provenienza di popolazioni non indigene ci è noto da sempre : come esempio si può citare Schiavi d’Abruzzo (provenienti dalla Schiavonia), Piana degli Albanesi ( Sicilia ), Guardia Piemontese (Calabria), S Angelo dei Lombardi (Campania), Massa Lombarda (Emilia), Piana dei Greci (Sicilia), e altri ancora.

Perché non considerare allora che la trasformazione della località, definita sui cartulari farfensi con il termine di Corte in Picte, non faccia riferimento ad una famiglia dei Pitti, signori caledoni oramai padroni del posto (confusa nei ricordi con gli inglesi), stabilitasi qui dalla lontana Caledonia (l’attuale Scozia), prima da schiavi poi da liberti, formando una comunità che poi darà il nome a quella che sarà definita appunto la “Corte in Picte” ovvero la Comunità dei Pitti (scozzesi) presenti sul Regestum farfense.

Solo dopo il IX secolo si parla del Castel di Picte destinato poi a diventare il Poggio S lorenzo, appunto dopo i Sacramentari detti Gelasiani dell’VIII secolo; come è stato già detto, molti Comuni legarono, da quel periodo, il nome al culto dei martiri.

Quindi da Vicus Nervae, presente dal I secolo, divenne forse comunità (locus) con una chiesa titolata al santo martire e nel IX secolo prese il nome di “ locus in Picte”, poi “Curtis in Picte”, il “castel di Picte”, per poi divenire il Pesclum S. Lorenzo attorno ai primi dell’XI secolo.

Durante il XII secolo, P. Toubert riporta come il vicino Castrum di Capo Farfa si sia spopolato a tutto vantaggio dell’attuale Poggio S. Lorenzo, castello facente parte dell’Abbazia farfense.

Aldo Masciangelo,

Ispettore Onorario Soprintendenza Archeologica Lazio

