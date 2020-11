Vaccino contro il Covid, accordo Pfizer-Ue per 200 milioni di dosi

Nell’accordo c’è un’opzione per l’acquisto di ulteriori 100 milioni di dosi

ROMA – “Pfizer e BioNTech hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo con la Commissione europea per fornire 200 milioni di dosi del loro candidato vaccino sperimentale BNT162b2 a base di mRNA contro SARS-CoV-2 all’Unione Europea (Stati membri dell’Ue), con la possibilità per la Commissione europea di richiedere ulteriori 100 milioni di dosi. Si prevede che le consegne inizieranno entro la fine del 2020, soggetto al successo clinico e all’autorizzazione normativa”, si legge nella nota della Pfizer.

“Le dosi di vaccino per l’Europa – prosegue il comunicato- saranno prodotte nei siti di produzione tedeschi di BioNTech, così come nel sito di produzione di Pfizer in Belgio. Se il vaccino candidato BNT162b2 riceve l’approvazione dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema), le dosi saranno ordinate dagli Stati membri dell’UE che hanno scelto di ricevere il vaccino come parte di questo accordo”.

