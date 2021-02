Vaccino, Pregliasco: “Dose unica? Potrebbe essere efficace”

Sul caso del paramedico del Covid Hospital di Maddaloni, in provincia di Caserta, morto, colpito dalla variante inglese del CoViD-19: “Nei primi dodici giorni dalla vaccinazione, di fatto si è ancora scoperti”

ROMA – “Si tende sempre a parlare di fase 1, 2, 3, ma mai di fase 4, in cui si monitora, valutando via via. L’ipotesi è da valutare. La scelta di somministrare una sola dose è legata all’emergenza, ma non per questo non sarà efficace. Si proteggerebbero più persone e poi dopo si penserebbe alla continuità. Sicuramente non ci basterà questo primo giro di vaccinazione, bisognerà richiamare le persone per vaccini magari aggiornati secondo le varianti. Se facciamo adesso un lavoro importante, i casi caleranno, ma poi dovremo darci una dose ulteriore di richiamo”. Così Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano e membro del Cts lombardo, in un’intervista a iNews24.it.

