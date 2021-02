Visita del sen.Rufa alla sede provinciale dell’A.K.

Piglio, Rufa: “Lodevole attività dei volontari dell’Accademia Kronos”

Nella mattinata di oggi è stato accolto presso la sede provinciale dell’Accademia Kronos a Piglio, il senatore della Lega Gianfranco Rufa, che ha avuto modo di conoscere attraverso il coordinatore Provinciale il comandante Armando Bruni , le innumerevoli attività che i volontari dell’Accademia Kronos mettono costantemente in campo, per la tutale degli animali e dell’ambiente. “E’ un’importante realtà presente sul nostro territorio provinciale –ha sottolineato il Senatore Rufa- che grazie alla sinergia che riescono a creare con le Istituzioni territoriali, raggiungono importanti risultati per la tutela degli animali da affezione e fauna selvatica nonché la tutela dell’ambiente. Le molteplici iniziative messe in campo sono davvero lodevoli, ricordando sempre che si parla di volontariato, cittadini che privano il proprio tempo alle famiglie, donandolo agli altri, alimentati da un profondo e sano amore per il territorio e per gli animali. Davvero credo che l’Accademia Kronos rappresenti una preziosa risorsa per la nostra terra”. “A nome dell’Accademia Kronos provincia di Frosinone –ha commentato il comandante Bruni– ringrazio il senatore Rufa per la sua visita, dimostrando interesse per l’attività di volontario che svolgiamo su tutti i 91 Comuni della Provincia di Frosinone, il suo interessamento davvero ci onora e ci da lustro considerando il suo stesso impegno per la nostra terra”.