YAMAHA E INVICTUS YACHT UNISCONO LE FORZE PER CREARE UN NUOVO STANDARD NEL SETTORE DI LUSSO

La potenza e le prestazioni di un marchio di eccellenza come Yamaha e il raffinato e elegante design italiano di Invictus Yacht si incontrano e si uniscono in una partnership europea.

Yamaha fa “battere il cuore” di chi la sceglie

Gerno di Lesmo (MB), 15 febbraio 2021 – Da oltre 60 anni, Yamaha fa “battere il cuore” dei propri clienti e il suo nome è riconosciuto in tutto il mondo come sinonimo di eccellenza ingegneristica, affidabilità e performance ineguagliabili.

Grazie al costante impegno nel migliorare e superare i limiti prestazionali, Yamaha risulta essere il partner ideale per qualsiasi marchio di lusso, con una pionieristica gamma di motori fuoribordo per gli specchi di poppa degli yachts più esclusivi.

L’insaziabile desiderio di costruire i fuoribordo più prestazionali e all’avanguardia sul mercato è ciò che fa di Yamaha il leader dell’innovazione.

Fare affidamento sugli elevati standard qualitativi dei propri motori è solo il primo traguardo: l’obiettivo di Yamaha è offrire un brivido adrenalinico a ogni pressione sull’acceleratore e ora questa sensazione unica si sposa con l’esclusività di Invictus Yacht.

Yamaha, oltre a focalizzarsi sullo sviluppo di fuoribordo rivoluzionari, ha investito nella formazione dei propri tecnici per garantire un’eccellente assistenza post-vendita, supportata da una copertura capillare sul territorio nazionale tramite un’accreditata rete di concessionari ufficiali.

Ambasciatori dell’eleganza

In brevissimo tempo, Invictus Yacht è diventato una icona in tutto il mondo per il suo design “Made in Italy” all’avanguardia ed

estremamente elegante. È nata quindi in modo naturale la partnership con Yamaha, in grado di offrire tecnologia innovativa e un look sobrio ma al contempo dinamico.

L’eredità di Yamaha incontra il pensiero rivoluzionario di Invictus: un mix armonioso capace di offrire il meglio di entrambe le realtà al cliente che predilige la nautica di lusso.

Invictus è un marchio di Cantieri Aschenez, che vanta oltre 20 anni di esperienza nella costruzione di imbarcazioni per uno stile di vita da sogno.

Grazie alla massima attenzione che Invictus pone ai dettagli, all’eccellenza dei materiali e all’attenta assistenza post-vendita, nasce un’esperienza unica.

Il cantiere di Roccelletta di Borgia (CZ), conta attualmente oltre 100 dipendenti, tutte dediti ad un unico comune obiettivo: la soddisfazione del cliente.

Oltre al caratteristico design della prua sermirovescia” e alle linee ricercate ed esclusive, Invictus è riuscita nell’intento di generare una nuova esperienza di navigazione fortemente emozionale, completa.

Le imbarcazioni sono eleganti, sofisticate e totalmente personalizzabili in base alle esigenze e ai desideri del singolo armatore: dare forma alla sua immaginazione è la missione e la vera passione di questo cantiere.

Yamaha e Invictus hanno stretto questa importante collaborazione per offrire a una clientela già estremamente accorta e selettiva l’innovazione e l’affidabilità che merita.

La dedizione di Yamaha nel rivoluzionare il mercato con l’innovazione tecnologica non ha eguali nel settore e gli elevati standard prestazionali sono frutto di pionieristici percorsi di sviluppo ingegneristico.

“Siamo davvero entusiasti di iniziare questa collaborazione esclusiva con Invictus Yacht destinata a consolidarsi nel tempo.

La missione di Yamaha si basa sul principio del Kando: offrire ai clienti esperienze di eccezionale valore grazie alla qualità e alle prestazioni all’avanguardia dei prodotti tre diapason.

Insieme a Invictus Yachts, puntiamo a raggiungere un livello superiore, creando un’offerta di package esclusivi che superino e migliorino gli attuali standard di sviluppo e di progettazione disponibili sul mercato. Con un’attenzione sempre costante sull’obiettivo di Yamaha: “Offrire a ciascun cliente una soddisfazione completa e grandi emozioni che gli facciano battere il cuore durante la navigazione”, spiega Fabrice Lacoume, Direttore Marine di Yamaha Motor Europe.

I clienti del segmento del lusso possono ora contare sui fuoribordo Yamaha, che rendono ogni viaggio eccitante, dalle traversate più impegnative alle gite piacevoli più brevi.

Lusso non convenzionale

Lo stile distintivo del pluripremiato designer Christian Grande ha rapidamente collocato le imbarcazioni Invictus al vertice della fascia alta del mercato della nautica.

Invictus significa combinare tutte le funzioni di un’imbarcazione GT di qualità premium con uno stile impeccabile e una notevole attenzione ai dettagli al fine di inaugurare una nuova era di opulenza.

Grande è entusiasta della partnership di Invictus con Yamaha, che può contribuire a estendere le sue creazioni a una sfera più ampia di clientela d’élite.

“Ci rivolgiamo espressamente a clienti sportivi e sicuri di sé che desiderano riconoscersi in una barca possente, capace di esaltare la potenza del suo sistema di propulsione “, spiega Christian Grande.

Marco Zuccola, il South Europe Sales Manager di Invictus Yacht, racconta in dettaglio la visione di Grande in relazione alla collaborazione con Yamaha: “Siamo davvero orgogliosi del nuovo

accordo commerciale con Yamaha Europe per la fornitura diretta di motori fuoribordo, che potranno equipaggiare i prodotti Invictus della serie TT e GT e della collezione Capoforte.

Riteniamo che Yamaha sia un partner di assoluta affidabilità e prestigio, con una rete di servizi ampia e ben organizzata e prodotti eccellenti.

Siamo sicuri che questa sarà una partnership commerciale di successo e soddisferà le esigenze e i desideri dei nostri clienti”.

I fuoribordo Yamaha sono attualmente disponibili in due linee Invictus:

Gamma T: caratterizzata da un design estremamente personalizzabile in ogni singolo dettaglio, sia per la parte esterna che per gli interni.

L’introduzione dei motori fuoribordo conferisce una sensazione di sportività ed energia.

L’ammiraglia V8 di Yamaha abbina potenza, coppia e velocità impareggiabili a tecnologia e prestazioni all’avanguardia. Come i propulsori V6, la gamma T si propone come una scelta di eleganza, combinata a prestazioni di altissima qualità e un’integrazione continua.

Tutte le opzioni disponibili riportano al tavolo da disegno le caratteristiche esclusive di Yamaha, tra cui lo sterzo elettrico digitale (DES) più fluido e preciso, la funzione TotalTilt e diverse colorazioni fuoribordo.

Gamma Capoforte: grazie a queste imbarcazioni, il cui nome evoca un luogo del mediterraneo affascinante e senza tempo, non occorre sacrificare il lusso a favore dell’agilità. Questa è la linea di imbarcazioni più piccole per il tempo libero, disponibili sia con la nuova potente line-up di motori V6 sia con i classici, potenti e silenziosi motori Yamaha da 200-40 cv, estremamente fluidi e intuitivi.

Queste imbarcazioni sono progettate per i proprietari più esigenti, appassionati di mare e divertimento, che non vogliono sacrificare gli aspetti più sportivi di una barca open day.

Quando decenni di eccellenza ingegneristica incontrano un’estetica di lusso, il risultato non può che essere vincente.

La perfetta integrazione avviene quando i costruttori di imbarcazioni collaborano fin dall’inizio con player leader del settore: ecco il risultato della partnership tra Yamaha e Invictus.

Il cliente ottiene il piacere di un prodotto di lusso personalizzato, realizzato per soddisfare le sue esigenze, e la tranquillità di sapere che ogni dettaglio è stato pianificato per garantire una qualità eccezionale fin dal primo giorno.

Quando due aziende premium uniscono le proprie forze, accadono cose straordinarie.

Combinando la tecnologia d’avanguardia e la qualità affidabile di Yamaha con il design, la magnificenza e il dinamismo unici di Invictus Yacht, viene definita una nuova concezione di grandezza e nasce la più prestigiosa esperienza nautica d’Europa.

La dolce vita in tutto e per tutto