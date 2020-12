Zaia chiude i confini comunali dopo le 14, dal 19 dicembre

Al 6 gennaio. Il governatore propone al ministro Speranza un’ordinanza che conta di firmare in serata: “Se poi arriverà una misura nazionale ci adegueremo”

Dal 19 dicembre fino al 6 gennaio i confini comunali saranno chiusi dalle 14. Questa la soluzione “epidemiologica e imprenditoriale” proposta dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, per “aumentare il distanziamento sociale e mettere in sicurezza i cittadini“. Il tema è “di regimentare flussi. Di più di questo significa andare a chiusure totali e da un punto di vista epidemiologico in questo momento non siamo chiamati a fare”, aggiunge Zaia che conta di firmare l’ordinanza in serata. “Proporremmo al ministro Speranza l‘intesa su questa ordinanza“.

Fabrizio Tommasini. fonte «Agenzia DIRE»