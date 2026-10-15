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Completato l’intervento in via Cintia con l’apposizione dello stemma della città. Chiarinelli «Cura degli spazi pubblici e orgoglio cittadino»

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Dichiarazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli sull’apposizione dello stemma cittadino su via Cintia

Si è concluso con la posa in opera delle pietre che riproducono lo stemma araldico della Città di Rieti l’intervento che ha interessato via Cintia, uno degli ingressi più importanti del capoluogo.

L’Assessore ai Lavori pubblici, Claudia Chiarinelli:
«La rigenerazione urbana passa anche dalla cura degli spazi pubblici e dall’attenzione per i simboli che raccontano l’identità della nostra comunità. Con la posa in opera delle pietre che riproducono lo stemma araldico della Città di Rieti, abbiamo voluto arricchire via Cintia, rendendo uno degli accessi più importanti del capoluogo un luogo capace di trasmettere senso di appartenenza e orgoglio cittadino».

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