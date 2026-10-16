Dall’Accademia di Frosinone all’Andalusia: il Fashion Design guarda all’Europa

La partecipazione alla Semana Internacional de la Moda Andaluza, svoltasi a Siviglia dal 5 al 12 ottobre 2026, apre la strada a nuove collaborazioni tra istituzioni formative europee. Al centro moda, innovazione, inclusione e sostenibilità.

L’Accademia di Belle Arti di Frosinone rafforza la dimensione internazionale del proprio corso di Fashion Design. La partecipazione alla Semana Internacional de la Moda Andaluza, nell’ambito del progetto Erasmus, ha offerto un’occasione di confronto con realtà europee del settore e posto le basi per nuove iniziative di cooperazione dedicate alla formazione e alla ricerca creativa.

L’invito rivolto al corso ha rappresentato un riconoscimento del percorso didattico e delle competenze sviluppate dagli studenti. L’esperienza ha consentito di conoscere prospettive creative e approcci differenti alla progettazione della moda, mettendo in relazione metodi, sensibilità culturali e pratiche formative.

Il valore dell’iniziativa si è espresso soprattutto nello scambio di idee e nella condivisione di esperienze. Il confronto internazionale ha offerto nuovi stimoli per la didattica, evidenziando il ruolo della mobilità Erasmus nell’ampliare gli orizzonti culturali e professionali di chi si prepara a lavorare nel fashion design.

Per l’Accademia di Frosinone, l’appuntamento andaluso costituisce anche un passaggio nel consolidamento delle relazioni europee. Dal dialogo avviato durante l’esperienza è emersa infatti la volontà di sviluppare un nuovo progetto di collaborazione con istituzioni formative di diversi Paesi, dando continuità ai contatti e alle opportunità di scambio.

L’obiettivo è costruire un percorso condiviso che intrecci moda, design e innovazione, riservando attenzione ai temi dell’inclusione e della sostenibilità. Tra le attività prospettate figurano workshop, scambi di competenze e progetti creativi congiunti, con il coinvolgimento di studenti e docenti.

Si tratta di una prospettiva di lavoro ancora da sviluppare, che individua nella cooperazione internazionale uno strumento per arricchire l’offerta formativa e sperimentare nuovi linguaggi progettuali.

La partecipazione alla Semana Internacional de la Moda Andaluza diventa così il punto di partenza per rafforzare la presenza europea del corso e creare ulteriori occasioni di crescita per la comunità accademica di Frosinone.