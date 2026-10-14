Economia, Pace(Pd Marino): “Meloni felice per legge elettorale ma italiani in crisi”

“Mentre Giorgia Meloni sembra concentrare le proprie energie sulla riforma della legge elettorale, milioni di italiani fanno i conti ogni giorno con il caro vita, stipendi insufficienti, bollette elevate e un potere d’acquisto sempre più ridotto. È questa la distanza, ormai evidente, tra le priorità del Governo e i problemi reali del Paese. La presidente del Consiglio rivendica risultati e guarda agli equilibri politici del futuro, ma continua a mancare una risposta concreta alle difficoltà economiche e sociali di famiglie, lavoratori, pensionati e imprese. Il Governo d’altronde sta mostrando limiti sempre più evidenti sul piano politico e istituzionale. A fronte di una comunicazione spesso trionfalistica, i cittadini attendono risposte che non arrivano, misure strutturali che restano insufficienti e politiche capaci di restituire fiducia e prospettive. L’azione dell’esecutivo appare troppo spesso orientata alla propaganda e alla conservazione del consenso, anziché alla soluzione dei problemi. Una legge elettorale può certamente essere materia di confronto, ma non può diventare la priorità assoluta mentre tante persone faticano ad arrivare alla fine del mese. La vera stabilità di un Paese non si misura sulla durata di un Governo, bensì sulla sua capacità di migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Come Pd, riteniamo che l’Italia abbia bisogno di un esecutivo all’altezza delle proprie responsabilità, capace di ascoltare il Paese reale e di intervenire con serietà: cosa che il centrodestra non riesce proprio a fare”.

Cosi, in una nota, Daniela Pace, Segretario Pd Marino-“Circolo Bruno Astorre”