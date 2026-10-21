La carica delle Associazioni per la “Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori”: il 23 ottobre 2026 alla Villa Comunale di Frosinone

Il percorso di sviluppo e co-progettazione territoriale promosso dal network Re.La.Te. (Reti Laboratori Territori in connessione) prosegue con forza e determinazione.

A seguito dei proficui momenti di confronto svolti e in vista dell’importante appuntamento con lo Spazio RelHub, previsto per il 23 ottobre 2026 alla Villa Comunale nell’ambito della Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori, la rete consolida le proprie attività mettendo in campo strumenti operativi e nuove occasioni di formazione integrata.

​La prima grande novità riguarda l’evoluzione della piattaforma digitale RE.La.Te. Il portale è stato rinnovato per assumere una veste pienamente reticolare e partecipativa, concepita per consentire a ciascuna realtà aderente di diventare editrice diretta dei propri contenuti. Attraverso un accesso autonomo e senza passaggi intermedi, ogni organizzazione potrà condividere progetti e aggiornamenti, aumentando l’impatto comunicativo e favorendo una migliore indicizzazione dei temi legati allo sviluppo locale.

​Parallelamente, accogliendo l’entusiasmo e la proposta condivisa con il Professor Carlo Russo, l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (UNICAS) si farà promotrice e organizzatrice di uno strutturato ciclo di seminari di autoformazione dedicati alla rigenerazione territoriale.

L’iniziativa si basa sui principi del Quadruple Helix Model, un approccio che pone al centro l’interazione costante e la contaminazione tra mondo accademico, istituzioni, imprese e cittadinanza attiva.

​Questo percorso formativo si distinguerà per la sua impronta fortemente partecipativa: ciascun “nodo” della rete agirà come vero e proprio playmaker dei singoli appuntamenti, proponendo le tematiche chiave e indicando i relatori che affiancheranno i docenti dell’Università di Cassino sotto la supervisione scientifica dell’Ateneo.

Ogni evento sarà strutturato in due momenti distinti, prevedendo prima una fase di approfondimento tematico e successivamente uno spazio laboratoriale dedicato al networking e alla traduzione pratica delle idee emerse dal confronto.

​A sostenere questa dinamica è una rete ampia ed eterogenea di soggetti che compongono il tessuto sociale e culturale del territorio.

Tra le realtà attive nello Spazio RelHub figurano le associazioni Adamas ASD, Comunità Solidali, Materia Creativa, Oltre l’Occidente, La Scarana, Come in Ciociaria, Ciociaria Naturale, Frosinone Strada Per Strada, Paesaggi Rurali di Interesse Storico e Progresso Fabraterno. Si uniscono a questo percorso il Centro Anti Violenza Fammi Rinascere, il Collettivo Ugualmente, la Cooperativa Sociale La Chiocciola, il Coordinamento Schioppo Bene Comune, la DMO Destinazione Ciociaria, la Rete per la Tutela della Valle del Sacco (ReTuVaSa), il Tavolo di Progettazione Partecipata per l’Agroecologia, la Società Cooperativa 66COOP, ORTICA, Lazio Rurale, Rev Green, Ta’m Terrae Onlus, il Consorzio GRID e il GAL Terre di Argil.

​Al processo partecipativo contribuiscono inoltre tutti i soggetti che da anni, con il coordinamento proprio dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (UNICAS), animano il laboratorio per la declinazione del modello della quadrupla elica nel Lazio Meridionale. Un ecosistema fluido e aperto che comprende aziende agricole, professionisti, enti del terzo settore, associazioni di categoria agricole, realtà della cooperazione e soggetti di ambito sovraterritoriale come Enti Parco, Ecomusei, rappresentanti della governance locale e istituzioni europee.