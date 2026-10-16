La Vicepresidente dell’Ecuador, María José Pinto, in visita all’IILA

La Vicepresidente della Repubblica dell’Ecuador, María José Pinto, ha visitato la sede dell’IILA – Organizzazione internazionale italo-latino americana, dove ha incontrato il Segretario Generale, Giorgio Silli. L’incontro ha rappresentato un’occasione per approfondire il dialogo e fare il punto sulle principali iniziative di cooperazione tra l’Ecuador e l’Organizzazione, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, dello sviluppo economico sostenibile, della ricerca scientifica e della valorizzazione del patrimonio culturale. La visita della Vice Presidente Pinto infatti si inserisce in una tradizione di relazioni solide e continuative, testimoniata anche dalla visita del Presidente Daniel Noboa nel 2023, dalla costante partecipazione dell’Ecuador alla vita istituzionale dell’Organizzazione e dalla recente elezione dell’Ambasciatore dell’Ecuador, Esteban Moscoso Bohman alla Presidenza dell’IILA.

Nel settore della giustizia e della sicurezza, l’IILA svolge un ruolo di supporto tecnico e istituzionale alle autorità ecuadoriane attraverso programmi dedicati alla riforma del sistema penitenziario, alla formazione specialistica e al contrasto della criminalità organizzata e della corruzione, in particolare attraverso i progetti bilaterali: EURESP, ITAJUS e SERPAZ. A livello regionale, iniziative quali EUROFRONT ed EL PAcCTO 2.0 contribuiscono a promuovere l’armonizzazione normativa, il rafforzamento della cooperazione giudiziaria e una gestione integrata delle frontiere, sostenendo il consolidamento della sicurezza e dello Stato di diritto.

Da sinistra: S.E. Esteban Moscoso Bohman, Ambasciatore dell’Ecuador in Italia e Presidente dell’IILA; la Vicepresidente della Repubblica dell’Ecuador, María José Pinto; il Segretario Generale dell’IILA, Giorgio Silli.

Nel corso dell’incontro, la Vicepresidente Pinto ha inoltre manifestato l’interesse a rafforzare la cooperazione in ambito sanitario e nelle iniziative a sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione, con particolare attenzione alla tutela dell’infanzia e al miglioramento dell’accesso ai servizi di cura e assistenza. In questa prospettiva, è emersa l’opportunità di esplorare possibili forme di collaborazione con qualificate istituzioni italiane, tra cui l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, per favorire lo scambio di competenze, la formazione specialistica e lo sviluppo di iniziative congiunte a beneficio dei bambini e delle famiglie in condizioni di maggiore fragilità. L’attenzione a questi ambiti si inserisce nella volontà di ampliare ulteriormente le aree di cooperazione bilaterale, promuovendo interventi con un impatto concreto sul benessere delle comunità.

A conclusione dell’incontro il Segretario Generale ha consegnato alla Vicepresidente Pinto la Medaglia commemorativa del 60° anniversario dell’IILA, quale segno di amicizia e riconoscimento. La visita della Vicepresidente conferma infatti il valore del dialogo istituzionale tra l’Ecuador e l’IILA e l’importanza di proseguire lungo un percorso di cooperazione multidisciplinare, capace di coniugare sicurezza, crescita economica, innovazione scientifica e valorizzazione culturale, rafforzando i legami tra l’Italia, l’Ecuador e l’intera regione latinoamericana.