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MAXI SEQUESTRO DI HASHISH: ARRESTATO 33ENNE CHE TRASPORTAVA 425KH IN UN CROSSOVER

CRONACA GIUDIZIARIA
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Author: redazione
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Fugge al posto di controllo dei Carabinieri di Nichelino. Fermato dopo 24km.

Nichelino e Torino. Manovre azzardate e grossi borsoni che occupavano anche i sedili

posteriori, tanto da sollecitare gli ammortizzatori del crossover alla guida del quale vi era

un trentatreenne di Torino. Campanelli d’allarme che hanno indotto la pattuglia della

Tenenza di Nichelino, in sosta per un posto di controllo in via Scarrone, a procedere al

controllo dell’autovettura e identificare il conducente. Intenzione che in un primo momento

non si era concretizzata dato che l’uomo alla guida del veicolo ha proseguito dritto

sfrecciando ad alta velocità in direzione Torino.

Un lungo inseguimento terminato dopo 24 km a pochi passi dall’uscita della tangenziale e

conclusosi grazie al coordinamento di più pattuglie che hanno bloccato l’auto – in tutta

sicurezza – in via Cincinnati, nel quartiere “Lucento”.

A seguito della perquisizione veicolare, i militari hanno rinvenuto varie buste e borsoni

contenenti un’ingente quantità di sostanza stupefacente, di tipo hashish, per un peso

complessivo che sfiora la mezza tonnellata (425 kg).

Il conducente, con precedenti specifici e sprovvisto inoltre di patente, è stato tratto in arresto

per “detenzione a fini spaccio” e associato al carcere “Lorusso e Cutugno” a disposizione

dell’Autorità Giudiziaria.

I provvedimenti a carico del soggetto citato sono stati emessi durante le indagini

preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza. Relativamente a

fotogrammi e video allegati, si partecipa che sono stati preparati appositamente quale

integrazione sintetica del comunicato stampa e non rientrano tra gli atti depositati del

procedimento penale.

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