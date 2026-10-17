MAXI SEQUESTRO DI HASHISH: ARRESTATO 33ENNE CHE TRASPORTAVA 425KH IN UN CROSSOVER

Fugge al posto di controllo dei Carabinieri di Nichelino. Fermato dopo 24km.
Nichelino e Torino. Manovre azzardate e grossi borsoni che occupavano anche i sedili
posteriori, tanto da sollecitare gli ammortizzatori del crossover alla guida del quale vi era
un trentatreenne di Torino. Campanelli d’allarme che hanno indotto la pattuglia della
Tenenza di Nichelino, in sosta per un posto di controllo in via Scarrone, a procedere al
controllo dell’autovettura e identificare il conducente. Intenzione che in un primo momento
non si era concretizzata dato che l’uomo alla guida del veicolo ha proseguito dritto
sfrecciando ad alta velocità in direzione Torino.
Un lungo inseguimento terminato dopo 24 km a pochi passi dall’uscita della tangenziale e
conclusosi grazie al coordinamento di più pattuglie che hanno bloccato l’auto – in tutta
sicurezza – in via Cincinnati, nel quartiere “Lucento”.
A seguito della perquisizione veicolare, i militari hanno rinvenuto varie buste e borsoni
contenenti un’ingente quantità di sostanza stupefacente, di tipo hashish, per un peso
complessivo che sfiora la mezza tonnellata (425 kg).
Il conducente, con precedenti specifici e sprovvisto inoltre di patente, è stato tratto in arresto
per “detenzione a fini spaccio” e associato al carcere “Lorusso e Cutugno” a disposizione
dell’Autorità Giudiziaria.
I provvedimenti a carico del soggetto citato sono stati emessi durante le indagini
preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza. Relativamente a
fotogrammi e video allegati, si partecipa che sono stati preparati appositamente quale
integrazione sintetica del comunicato stampa e non rientrano tra gli atti depositati del
procedimento penale.