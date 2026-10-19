Paola Quattrini al Vejamo Festival con “Il potere di un No”: la straordinaria storia di coraggio di Franca Viola

Domenica 25 ottobre 2026 alle ore 17.00, il Teatro Comunale di Vejano ospita un’opera intensa ed emozionante dedicata alla donna che ha cambiato la storia dei diritti femminili in Italia.

VEJANO (VT) — Prosegue con uno spettacolo di altissimo valore civile e civile e artistico la stagione del Vejamo Festival: domenica 25 ottobre 2026, alle ore 17.00, il palcoscenico del Teatro Comunale di Vejano (Villa Comunale)accoglierà la grandissima Paola Quattrini protagonista de Il potere di un No – La storia di Franca Viola. Lo spettacolo vede la direzione artistica di Fausto Costantini, il testo di L.C., le musiche curati da Rocre e la direzione di palco di Domitilla Schettini.

Lo spettacolo: il coraggio che ha cambiato la storia e i diritti delle donne

Franca Viola rappresenta una vera e propria eroina dei nostri tempi nell’emancipazione femminile. Attraverso un infelice destino costellato per oltre un anno da minacce continue, un drammatico rapimento, stupri e l’ostilità di detrattori e dell’opinione pubblica, Franca Viola trovò la forza di pronunciare un fatidico “NO”. Un rifiuto fermo che non solo mise fine alla sua tragedia personale, ma cambiò radicalmente il destino di migliaia di donne italiane. Fu la sua battaglia, infatti, a farsi portavoce e volano per l’abolizione — arrivata il 5 agosto 1981 — di due articoli barbari del codice penale: il 544 e il 587, ovvero il matrimonio riparatore e il delitto d’onore.Lo spettacolo ripercorre la drammatica vicenda del rapimento e il suo lieto fine con un testo intenso e serrato, impreziosito e contornato da canzoni dell’epoca ma dal valore senza tempo. Un’opera fondamentale per tutte le generazioni, pensata per ricordare un’Italia drammaticamente vicina a quella di oggi e per riscoprire l’origine di ogni grande conquista sui diritti e sull’uguaglianza. Franca Viola, con il suo coraggio, resta il simbolo eterno del riscatto delle donne dall’umiliazione, dal sopruso e dall’oscurantismo.

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