I più letti della settimana

Articoli correlati

Paola Quattrini al Vejamo Festival con “Il potere di un No”: la straordinaria storia di coraggio di Franca Viola

CULTURA
Ludovica
Author: Ludovica
1 min.read

Domenica 25 ottobre 2026 alle ore 17.00, il Teatro Comunale di Vejano ospita un’opera intensa ed emozionante dedicata alla donna che ha cambiato la storia dei diritti femminili in Italia.

VEJANO (VT) — Prosegue con uno spettacolo di altissimo valore civile e civile e artistico la stagione del Vejamo Festivaldomenica 25 ottobre 2026, alle ore 17.00, il palcoscenico del Teatro Comunale di Vejano (Villa Comunale)accoglierà la grandissima Paola Quattrini protagonista de Il potere di un No – La storia di Franca Viola. Lo spettacolo vede la direzione artistica di Fausto Costantini, il testo di L.C., le musiche curati da Rocre e la direzione di palco di Domitilla Schettini.

Lo spettacolo: il coraggio che ha cambiato la storia e i diritti delle donne

Franca Viola rappresenta una vera e propria eroina dei nostri tempi nell’emancipazione femminile. Attraverso un infelice destino costellato per oltre un anno da minacce continue, un drammatico rapimento, stupri e l’ostilità di detrattori e dell’opinione pubblica, Franca Viola trovò la forza di pronunciare un fatidico “NO”. Un rifiuto fermo che non solo mise fine alla sua tragedia personale, ma cambiò radicalmente il destino di migliaia di donne italiane. Fu la sua battaglia, infatti, a farsi portavoce e volano per l’abolizione — arrivata il 5 agosto 1981 — di due articoli barbari del codice penale: il 544 e il 587, ovvero il matrimonio riparatore e il delitto d’onore.Lo spettacolo ripercorre la drammatica vicenda del rapimento e il suo lieto fine con un testo intenso e serrato, impreziosito e contornato da canzoni dell’epoca ma dal valore senza tempo. Un’opera fondamentale per tutte le generazioni, pensata per ricordare un’Italia drammaticamente vicina a quella di oggi e per riscoprire l’origine di ogni grande conquista sui diritti e sull’uguaglianza. Franca Viola, con il suo coraggio, resta il simbolo eterno del riscatto delle donne dall’umiliazione, dal sopruso e dall’oscurantismo.

SCHEDA INFORMATIVA

  • Titolo: Il potere di un No – La storia di Franca Viola

    Con: Paola Quattrini

    Testo: L.C.

    Musiche: Rocre

    Direzione Artistica: Fausto Costantini

    Direzione Palco: Domitilla Schettini

    Data: Domenica 25 ottobre 2026

    Orario: Ore 17.00

    Luogo: Teatro Comunale di Vejano (VT) – Villa Comunale di Vejano

    Informazioni e prenotazioni: 333.8537695 – teatrovejano@gmail.com

    Botteghino: Ritiro biglietti presso il botteghino del teatro il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00

    Web: www.teatrovejano.it

Articolo precedente
VDA. Dalla materia all’interazione: le nuove forme dell’arte digitale a ZING 2026
VDA. Dalla materia all’interazione: le nuove forme dell’arte digitale a ZING 2026
Articolo successivo
Ostuni, Luigi Del Vecchio è il nuovo Presidente dell’ANFI: insediato il Direttivo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia
Ostuni, Luigi Del Vecchio è il nuovo Presidente dell’ANFI: insediato il Direttivo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia
Ludovica
Ludovica

I più letti