“PERCORSI DI PROTEZIONE CIVILE”, CIACCIARELLI: GRAZIE AL PRESIDENTE MATTARELLA PER LA SUA PRESENZA

Roma, 15 ottobre 2026 – «In occasione della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri, ho avuto il piacere di rappresentare la Regione Lazio durante la seconda edizione dei “Percorsi di Protezione Civile”, accogliendo, assieme al ministro Nello Musumeci, al capo dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano, al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e al prefetto di Roma Lamberto Giannini, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita al villaggio della Protezione Civile».

Lo ha dichiarato l’assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del mare e alla Protezione civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

«Ho avuto modo di presentare il lavoro quotidiano dei nostri volontari e del personale regionale, che con dedizione e spirito di servizio operano per garantire la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia del territorio. E la volontà di rafforzare il sistema di Protezione civile del Lazio trova un’ulteriore conferma nell’organizzazione dell’esercitazione regionale di protezione civile a Cassino il prossimo fine settimana, dimostrando un chiaro consolidamento delle attività anche nelle aree periferiche della nostra regione», ha aggiunto l’assessore Pasquale Ciacciarelli.

«Come Regione Lazio, continueremo a sostenere il rafforzamento del sistema di Protezione Civile, investendo sulla prevenzione, sulla preparazione e sulla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, affinché le nostre comunità possano affrontare con maggioreconsapevolezza e capacità di risposta le sfide legate ai rischi naturali e alle emergenze», ha concluso l’assessore alla Protezione Civile della Regione Lazio.