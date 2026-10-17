Prefettura di Rieti: Settimana nazionale della Protezione Civile

Convegno del 20 ottobre 2026 presso la Prefettura di Rieti.

In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, istituita con direttiva del Presidente del Consiglio del 1° aprile 2019, si terrà il 20 ottobre p.v., alle ore 9:30, presso la Prefettura di Rieti un convegno dal titolo “Il rischio incendi: esperienze locali”.

L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse a livello locale dal Ministero dell’Interno, al fine di assicurare momenti di confronto e approfondimento sui temi attinenti alla protezione civile e vedrà l’intervento dei rappresentanti della Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE112, del Comando dei Vigili del Fuoco di Rieti, dell’ARPA Lazio e del Comune di Fara in Sabina.

Il decorso 2025 ha fatto registrare un quadro di aumentata criticità sul fronte dell’emergenza incendi, per cui l’incontro in programma ha l’obiettivo di promuovere, attraverso la partecipazione dei principali attori del sistema di protezione civile coinvolti, la cultura della prevenzione e di favorire una maggiore consapevolezza dei rischi, diffondendo buone pratiche anche attraverso la condivisione di esperienze vissute a livello locale e di azioni messe in campo.

Il convegno sarà l’occasione per sottolineare come la gestione degli scenari di rischio richieda sempre un approccio integrato e multisettoriale tra tutti i soggetti pubblici e privati, volto anche ad implementare le misure di previsione, prevenzione e pianificazione.