Utopia – Il Viaggio, il gioco di ruolo dal vivo come strumento di apprendimento

Imparare a prendere decisioni insieme agli altri, gestire un conflitto, confrontarsi con punti di vista differenti, comprendere le conseguenze delle proprie scelte, attraverso nuovi linguaggi della formazione: è da questa prospettiva che nasce Utopia, il progetto educativo e artistico promosso dalla Fondazione La Città Ideale, che utilizza il gioco di ruolo dal vivo come strumento di apprendimento, crescita personale e formazione alla cittadinanza.

In un contesto educativo chiamato a confrontarsi con nuove esigenze relazionali e sociali, Utopia è un percorso che porta nelle scuole di Roma e del Lazio una metodologia esperienziale capace di trasformare gli studenti da destinatari della formazione a protagonisti attivi, chiamati a confrontarsi con problemi, responsabilità e decisioni collettive.

Il prossimo appuntamento è domenica 22 novembre 2026, ad Aviator Park a Velletri, con Utopia – Il Viaggio, una grande esperienza immersiva gratuita, rivolta a ragazze e ragazzi dai 13 ai 18 anni, che segna la conclusione delle attività del 2026 e introduce il nuovo ciclo di laboratori previsto nelle scuole per il 2027.

Per un’intera giornata i partecipanti saranno chiamati a immaginare e costruire una nuova società, interpretando giovani sopravvissuti a un mondo post-apocalittico, costretti ad abbandonare i propri rifugi e intraprendere un viaggio alla ricerca di un luogo sicuro in cui ricominciare. Non ci saranno copioni prestabiliti né spettatori: saranno le scelte dei ragazzi a determinare lo sviluppo della storia. Organizzati in comunità, dovranno affrontare imprevisti, gestire risorse limitate, stringere alleanze, confrontarsi con altri gruppi e individuare strategie comuni per superare le difficoltà. Ogni decisione avrà conseguenze sull’evoluzione dell’avventura, rendendo la cooperazione, la capacità di ascolto e la responsabilità individuale elementi fondamentali dell’esperienza.

Al centro del progetto c’è l’edu-larp (educational live action role-play), una pratica educativa che intreccia gioco di ruolo dal vivo, linguaggi performativi ed educazione non formale. Attraverso la costruzione di mondi immaginari e l’interpretazione di personaggi, ragazze e ragazzi sperimentano situazioni nelle quali ascoltare, negoziare, collaborare e trovare soluzioni condivise. Guidati da formatori, educatori, artisti e larp designer, gli studenti partecipano a esperienze strutturate che alternano preparazione, interpretazione e momenti di confronto. La fase di rielaborazione permette di riflettere sulle dinamiche emerse durante il gioco, sulle decisioni prese e sulle relazioni costruite, collegando quanto vissuto alle situazioni della quotidianità.

È proprio in questo passaggio, dall’esperienza immaginaria alla riflessione condivisa, che si sviluppa il valore formativo dell’edu-larp: imparare attraverso l’azione, sperimentare punti di vista differenti e comprendere come le scelte individuali possano incidere su una realtà collettiva.

L’appuntamento di Velletri si inserisce in un percorso più ampio che vede Utopia impegnato nella diffusione di nuove pratiche educative all’interno degli istituti scolastici del Lazio, rivolte agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con particolare attenzione ai contesti caratterizzati da fragilità sociali, culturali e relazionali.

Con l’avvio delle attività previste per il 2027, il progetto rinnova il proprio invito a insegnanti e dirigenti scolastici interessati a sperimentare l’edu-larp all’interno delle classi, offrendo agli studenti un’opportunità di formazione che unisce immaginazione, creatività e cittadinanza attiva.

Utopia – Il Viaggio si svolgerà domenica 22 novembre 2026 presso Aviator Park, a Velletri. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria, ed è riservata a ragazze e ragazzi dai 13 ai 18 anni. Per informazioni e iscrizioni: fondazione@lacittaideale.eu.

Utopia è promosso dalla Fondazione La Città Ideale, con il sostegno del Ministero della Cultura e il contributo della Regione Lazio, in collaborazione con Eryados, Meltingpot e altre associazioni del territorio.

22 novembre 2026. Dalle ore 11.00 alle ore 17.00

Aviator Park V. di Cori, 00049 Velletri RM

Ingresso gratuito

Per maggiori informazioni: https://www.fondazionelacittaideale.it/