A Roma la Presentazione di Saldo Finale il nuovo libro di  Stefania Giacomini

Mercoledì 28 ottobre 2026 ore 17.30 Circolo Canottieri Lazio Lungotevere Flaminio 25 A Roma la giornalista e scrittrice presenta il suo ultimo lavoro editoriale.

Di nuovo in pista per un’altra avventura Ingrid, Junko e Larissa in Saldo Finale della giornalista e scrittrice Stefania Giacomini (AllAround Edizioni), le stesse protagoniste del suo primo thriller Shopping pericoloso, pluripremiato e presentato all’UE e in USA.

L’ultima fatica editoriale di Giacomini viene presentata a Roma mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 17.30 presso il Circolo Canottieri Lazio Lungotevere Flaminio 25 A. Le tre giovani protagoniste sono ancora braccate dal pericoloso Carlos, ma la storia ha una svolta inattesa. La trama , trasforma il glamour in riflessione sociale. ‘Saldo finale’ va oltre la denuncia, fa un passo in più: quanto può incidere nella personalità della vittima vivere la brutta avventura del rapimento? C’è possibilità di riscatto e di fare giustizia? I delinquenti dediti al traffico di esseri umani sono davvero inafferrabili, restano sempre impuniti o possono cambiare?

La bellezza dell’arte, la moda e le curiosità delle città coinvolte, da Milano a Parigi, a Miami e infine di nuovo a Roma, fanno da contrappunto al pericolo di cadere nella rete di trafficanti che operano con ogni mezzo, persino sul web. Il male può essere ovunque. “Spesso la lettura di alcuni romanzi può cambiare il nostro modo di pensare” – dichiara l’autrice – “’Saldo finale’ è un altro capitolo, seppur con risvolti inaspettati, per continuare a parlare del traffico di esseri umani: realtà vergognosa che trova terreno fertile anche tra i milioni di profughi in fuga da guerre disumane per non morire sotto le bombe o di fame per carestie. Nella lotta al fenomeno possono contribuire maggiore consapevolezza e cultura”.

Se ne deve discutere e se ne deve parlare in diversi contesti per coinvolgere tutti, giovani e non giovani, donne e uomini.

Al Circolo Canottieri Lazio – accanto all’autrice Stefania Giacomini– sono relatori: l’On. Antonella Sberna, Vicepresidente Europarlamento, l’On. Lella Golfo, Presidente Fondazione Bellisario, l’On. Sandra Cioffi, Presidente Consiglio Nazionale Utenti, la Dott. Maddalena Cialdella, psicologa e psicoterapeuta.

A dare il benvenuto, Donatella Visconti, Vicepresidente del Circolo Canottieri Lazio, uno dei più antichi circoli sportivi della Capitale, che spesso ospita anche eventi sociali e culturali, mentre la lettura di alcuni brani del libro è a cura degli attori Lidia Vitale e Jonis Bascir.

Il racconto non è soltanto un’opera di intrattenimento, ma un autentico atto di responsabilità civile, scrive nella prefazione l’On Antonella Sberna. “In ‘Saldo finale’, soprattutto” – commental’On Lella Golfo – “emerge la volontà delle donne di trasformare la propria esperienza in testimonianza, affinché ciò che è accaduto non venga dimenticato”.

“Il romanzo accende, inoltre, i riflettori sulle nuove forme di adescamento in rete” – aggiunge l’On Sandra Cioffi – “una storia che sarebbe ideale anche per una trasposizione in fiction.”

“Non è un caso” – scrive del libro Jose Luis Bazan segretario del Comece – “che musei, mostre, architettura, letteratura e arte appaiano nell’opera non solo come ambientazioni. L’opera rivendica la capacità della cultura di dare dignità alle persone in un contesto in cui il mercato banalizza l’esistenza stessa soddisfacendo all’infinito i desideri umani”.

In omaggio all’opera di divulgazione di Saldo finale, Pantheon Parfum parteciperà all’evento con una piccola sorpresa dedicata al Rinascimento Italiano e al grande amore di Raffaello Sanzio per Margherita.

STEFANIA GIACOMINI

Autrice di Shopping pericoloso (AllAround Edizioni) – che ha ottenuto Targa speciale Roma Città Eterna Premio Letterario Roma International e Riconoscimento di Merito, Premio Internazionale Città di Cattolica 17 edizione. Presentato, in varie sedi istituzionali, universitarie e museali, tra cui l’Europarlamento, Istituto italiano di Cultura Miami, Florida International University, ilComune di Roma, Il Museo del Pop, Fondazione Mondragone. Presente al Fuori Salone di Milano, al Salone del Libro di Torino, Più libri e più liberi, Buchmesse.

Direttrice e cofondatrice di Goodinitalywebtv, storie di eccellenze e di giovani talenti. Ex RaiTGR Lazio, giornalista professionista e conduttrice. Inviata in Cina, Australia, Dubai, Montenegro. Esperta di moda, costume, cultura e spettacolo. Coautrice-conduttrice di Italiacheva su Radio Rai Uno. Collaborazioni con Storie TG2. Vicepresidente di Italian Talent Association per la valorizzazione del madeinItaly. Ex docente all’Università Sapienza di Moda e Mass Media; ex vicepresidente dell’UNGP FNSI e del Gruppo Giornalisti Senior di Stampa Romana. Autrice del pluripremiato Il successo vien con l’abito – libro tradotto in inglese per volontà del Comune di Roma – Alla scoperta del set– entrambi Edizioni RAI ERI – Moda e Mass Media, Edizioni Pioda.