Alla scoperta dell’antica Sabina: a Monteleone Sabino arriva la giornata di studi “Il Pagus dei Mutuesci”

Un viaggio nel tempo tra archeologia, storia e sapori tradizionali. Sabato 17 ottobre 2026, a partire dalle ore 10:30, l’Area Archeologica di Trebula Mutuesca a Monteleone Sabino (RI) ospiterà la giornata di studi dal territorio intitolata “Il Pagus dei Mutuesci”.

L’evento, a ingresso libero, nasce dalla stretta collaborazione tra le istituzioni locali, la Soprintendenza ABAP per l’area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti, e diverse associazioni del territorio. L’obiettivo è fare il punto sulle ultime ricerche e valorizzare lo straordinario patrimonio storico della Sabina meridionale.

Il programma della mattinata: gli interventi scientifici

I lavori si apriranno presso il Centro servizi dell’area archeologica con i saluti istituzionali del sindaco Fabrizio Crescenzi, della Soprintendente Arch. Lisa Lambusier, dell’Assessore regionale Manuela Rinaldi e del Prefetto di Rieti, Dott.ssa Pinuccia Niglio.

A seguire, un fitto panel di interventi vedrà protagonisti archeologi ed esperti del settore:

Ore 11:00 – Anna Maria Reggiani ripercorrerà le tappe pionieristiche della ricerca archeologica tra pagi, vici e oppida nella Sabina tiberina.

– Anna Maria Reggiani ripercorrerà le tappe pionieristiche della ricerca archeologica tra pagi, vici e oppida nella Sabina tiberina. Ore 11:15 – Francesca Lezzi racconterà come si riscrive il passato di Trebula Mutuesca attraverso indizi e frammenti di storie.

– Francesca Lezzi racconterà come si riscrive il passato di Trebula Mutuesca attraverso indizi e frammenti di storie. Ore 11:30 – Nadia Fagiani e Cristiano Ranieri analizzeranno le strategie insediative nella Sabina preromana.

– Nadia Fagiani e Cristiano Ranieri analizzeranno le strategie insediative nella Sabina preromana. Ore 11:45 – Giulio Vallarino approfondirà il tema dei culti e della cultura a Trebula Mutuesca.

– Giulio Vallarino approfondirà il tema dei culti e della cultura a Trebula Mutuesca. Ore 12:00 – Zaccaria Mari chiuderà la sessione con le ultime novità emerse dagli scavi delle ville rustiche del territorio.

Tradizione a tavola e visite guidate nel pomeriggio

La giornata non sarà dedicata solo allo studio. La Pro Loco di Monteleone Sabino ha infatti organizzato un pranzo conviviale al costo di 15 €, pensato per far scoprire ai partecipanti i sapori autentici del posto. Il menù prevede un primo di pasta alla sabinese, spezzatino con piselli, dolce, acqua e vino.

Nel pomeriggio, l’evento proseguirà con un’escursione guidata alla scoperta delle suggestive strutture idrauliche e della grande cisterna romana della zona, un’occasione unica per ammirare l’ingegneria del passato ancora perfettamente conservata.

Info e prenotazioni

Dove: Area Archeologica di Trebula Mutuesca, Monteleone Sabino (RI)

Area Archeologica di Trebula Mutuesca, Monteleone Sabino (RI) Quando: Sabato 17 ottobre 2026, ore 10:30

Sabato 17 ottobre 2026, ore 10:30 Costo: Convegno a ingresso gratuito. Pranzo a 15 € (prenotazione obbligatoria).

Convegno a ingresso gratuito. Pranzo a 15 € (prenotazione obbligatoria). Contatti: Per informazioni e per riservare il proprio posto a pranzo è possibile scrivere a museo@comune.monteleonesabino.ri.it oppure inviare un messaggio esclusivamente via WhatsApp al numero 3601015051. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale www.museomonteleonesabino.it .

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