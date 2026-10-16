Un progetto nato da un momento difficile e trasformato in un mondo di musica, colori e personaggi animati dedicato ai più piccoli. È la storia di Ananawi, un’iniziativa digitale per bambini da 1 a 5 anni, nata in Abruzzo e oggi disponibile attraverso YouTube e le principali piattaforme musicali.

Tutto ha avuto inizio nel settembre 2026, quando un papà della provincia di Teramo, durante un periodo particolarmente delicato per la propria famiglia, ha iniziato a creare canzoni e piccoli video animati per regalare momenti di allegria alla propria bambina.

Da quel gesto personale è nato Ananawi, un universo musicale popolato da personaggi colorati, melodie semplici e storie pensate per accompagnare i bambini nei momenti di gioco, scoperta e condivisione familiare.

Dall’Abruzzo a un pubblico internazionale

Il progetto si è progressivamente trasformato in un ecosistema digitale che comprende un canale YouTube, pubblicazioni musicali sulle piattaforme di streaming e un sito internet dedicato alle famiglie.

Una delle caratteristiche di Ananawi è la produzione di contenuti in quattro lingue: italiano, inglese, spagnolo e portoghese brasiliano.

L’obiettivo è rendere le canzoni accessibili a famiglie di Paesi diversi, mantenendo un linguaggio musicale semplice e adatto alla prima infanzia.

Canzoni, animazione e attività per le famiglie

Nel mondo di Ananawi, la musica incontra l’animazione tridimensionale attraverso personaggi ricorrenti e piccole avventure.

Le canzoni affrontano temi familiari ai bambini, come gli animali, i colori, i nonni, le emozioni e le prime esperienze quotidiane.

Accanto ai video musicali, il sito ufficiale mette a disposizione disegni da colorare, attività creative e materiali scaricabili, offrendo ai genitori la possibilità di proseguire anche lontano dagli schermi le esperienze raccontate nelle canzoni.

Un progetto indipendente che guarda al futuro

Ananawi viene sviluppato attraverso strumenti digitali e tecnologie di intelligenza artificiale utilizzati nelle diverse fasi della produzione creativa, dalla musica alle immagini animate.

Il progetto punta ad ampliare progressivamente il proprio catalogo musicale, sviluppare nuovi personaggi e raggiungere un pubblico internazionale.

Una storia che dimostra come un gesto nato all’interno di una famiglia possa trasformarsi in un’iniziativa creativa rivolta a tante altre famiglie.

Per conoscere Ananawi:

Sito ufficiale: https://ananawi.com

Canale YouTube: https://www.youtube.com/@ananawi

Instagram @ananawi_it



TikTok: @ananawi_it

Contributo a cura di Antonio Capriotti, ideatore e fondatore del progetto musicale Ananawi.