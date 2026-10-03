Bollo auto: la tassa più odiata d’Italia tra anachronismi e promesse di riforma

Il bollo auto — formalmente noto come tassa automobilistica — rappresenta da sempre uno dei tributi più impopolari e discussi del sistema fiscale italiano. Nato originariamente come tassa di circolazione legata all’effettivo utilizzo del mezzo sulle strade pubbliche, si è trasformato nel corso degli anni in una vera e propria tassa di possesso patrimoniale: si paga semplicemente perché si è intestatari di un veicolo iscritto al PRA, indipendentemente dal fatto che l’auto percorra decine di migliaia di chilometri o resti ferma in garage per dodici mesi l’anno.

Un’imposta anacronistica e iniqua

Il principio su cui si regge il bollo scricchiola da tempo sotto il peso della logica economica e del buon senso:

La doppia imposizione sui consumi: Chi possiede un veicolo paga già una quota fiscale spropositata ogni volta che fa il pieno di carburante, attraverso le accise e l’IVA. Aggiungere a questo un prelievo annuale basato unicamente sulla potenza in kilowatt (kW) e sulla classe ambientale (Euro 0-6) suona, agli occhi dei cittadini, come una tassa sulla proprietà di un bene strumentale spesso indispensabile per lavorare o spostarsi, soprattutto nelle aree sprovviste di trasporto pubblico efficiente.

Chi possiede un veicolo paga già una quota fiscale spropositata ogni volta che fa il pieno di carburante, attraverso le accise e l’IVA. Aggiungere a questo un prelievo annuale basato unicamente sulla potenza in kilowatt (kW) e sulla classe ambientale (Euro 0-6) suona, agli occhi dei cittadini, come una tassa sulla proprietà di un bene strumentale spesso indispensabile per lavorare o spostarsi, soprattutto nelle aree sprovviste di trasporto pubblico efficiente. Il divario territoriale e le novità recenti: La gestione del tributo, affidata storicamente alla competenza regionale con l’applicazione di recenti decreti di riordino (volti a uniformare le scadenze e le modalità di versamento per i nuovi veicoli), continua a generare differenze e complessità burocratiche.

Il dibattito politico e la richiesta di superamento

Nel dibattito pubblico e nelle rivendicazioni delle associazioni dei consumatori, la richiesta di un intervento radicale — se non di una totale abolizione di questa tassa di possesso — torna periodicamente alla ribalta. Sebbene si registrino interventi mirati o agevolazioni per specifiche categorie (come i veicoli a ridotto impatto ambientale o misure temporanee su determinati mezzi a due ruote), il cuore del problema resta intatto: il contribuente italiano continua a subire un prelievo rigido e slegato dalla reale capacità contributiva o dall’effettivo uso della strada.

In un Paese in cui la pressione fiscale complessiva soffoca famiglie e imprese, ripensare il bollo auto trasformandolo in una componente legata unicamente all’effettiva circolazione (o sterilizzandone l’impatto per chi usa l’auto per necessità lavorative) sarebbe un segnale di equità concreta e di rispetto verso chi guida ogni giorno.