Violenza nelle scuole: a Napoli istituzioni e studenti a confronto

“Prevenzione della violenza nelle scuole: il confronto a Napoli

Napoli, 14 ottobre: istituzioni, scuola e studenti a confronto sulla prevenzione della violenza nelle scuole

Un incontro istituzionale, formativo e laboratoriale dedicato alla prevenzione della violenza nelle scuole, al contrasto di bullismo e cyberbullismo e alla gestione delle situazioni di criticità. A Napoli studenti, scuola, famiglie, istituzioni, professionisti e forze dell’ordine insieme per costruire una rete di responsabilità condivisa.

Prevenire la violenza nelle scuole, riconoscere tempestivamente le situazioni di disagio e individuare strumenti efficaci per affrontare bullismo, cyberbullismo, aggressività e conflitti tra pari.

Sono questi alcuni degli obiettivi dell’incontro “La gestione della violenza all’interno delle scuole italiane”, in programma mercoledì 14 ottobre 2026, dalle ore 11:00 alle 13:00, nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo (Maschio Angioino), a Napoli.

L’iniziativa nasce per affrontare il fenomeno della violenza nei contesti scolastici attraverso un confronto concreto, multidisciplinare e partecipato, mettendo al centro anche la voce degli studenti e promuovendo una rete di responsabilità condivisa tra scuola, famiglie, istituzioni, professionisti, servizi territoriali e forze dell’ordine.

L’evento è promosso da La Voce della Scuola, OggiScuola, Unischia, FederIstruzione e Anna Maria Maisto, consigliera comunale e presidente della Consulta delle Elette del Comune di Napoli, con la collaborazione dell’AIMC – Associazione Italiana Maestri Cattolici.

Violenza nelle scuole, bullismo e cyberbullismo: il confronto a Napoli

L’appuntamento nasce dalla necessità di sviluppare un confronto qualificato su uno dei temi più delicati per il sistema scolastico: la prevenzione e la gestione delle diverse forme di violenza che possono manifestarsi nei contesti educativi.

L’attenzione sarà rivolta alla violenza fisica, verbale e psicologica, al bullismo e al cyberbullismo, ai conflitti tra pari, ai comportamenti a rischio e alle diverse manifestazioni del disagio giovanile.

L’obiettivo è andare oltre la semplice analisi del fenomeno, individuando strumenti, procedure e buone pratiche che possano aiutare le comunità scolastiche a prevenire, riconoscere e affrontare tempestivamente le situazioni di criticità.

Un laboratorio di confronto e formazione con gli studenti

Elemento qualificante dell’iniziativa sarà il format laboratoriale e interattivo, pensato per superare il tradizionale modello della conferenza frontale.

Gli studenti avranno un ruolo attivo attraverso domande, testimonianze, analisi di situazioni concrete, confronto con gli esperti e formulazione di proposte.

Il percorso sarà sviluppato secondo una metodologia basata sulla sequenza:

CASO CONCRETO → DOMANDA → CONFRONTO → ANALISI → PROPOSTA

L’obiettivo è favorire un dialogo diretto tra gli studenti e le diverse figure chiamate, secondo ruoli e competenze differenti, a prevenire e gestire gli episodi di violenza: dirigenti scolastici, docenti, famiglie, istituzioni, professionisti, servizi territoriali e forze dell’ordine.

La partecipazione degli studenti rappresenta un elemento centrale dell’iniziativa. Ragazze e ragazzi potranno esprimere il proprio punto di vista, condividere esperienze e percezioni, rivolgere domande agli esperti e contribuire alla formulazione di proposte.

L’ascolto diretto di chi vive quotidianamente la scuola è infatti essenziale per costruire ambienti educativi più sicuri, inclusivi e responsabili.

Prevenire, riconoscere e gestire la violenza a scuola

Nel corso dell’incontro saranno approfondite le principali dimensioni del fenomeno, con particolare attenzione alle strategie di prevenzione, all’individuazione precoce delle situazioni di disagio e alle modalità di intervento.

Tra i principali temi:

violenza fisica, verbale e psicologica;

bullismo e cyberbullismo;

aggressività e conflitti tra pari;

comportamenti a rischio;

educazione al rispetto e alla legalità;

inclusione e gestione dei conflitti;

ascolto e individuazione precoce del disagio;

riconoscimento e segnalazione degli episodi;

procedure e modalità di intervento;

tutela delle persone coinvolte;

comunicazione e gestione delle situazioni di emergenza;

ruoli e responsabilità di studenti, docenti, dirigenti, famiglie e istituzioni;

collaborazione con forze dell’ordine, professionisti e servizi territoriali;

quadro normativo e strumenti di intervento.

L’incontro punta inoltre a favorire la condivisione di esperienze, metodologie e buone pratiche, rafforzando la capacità delle comunità scolastiche di prevenire le situazioni di rischio e intervenire in maniera tempestiva, coordinata e responsabile.

Scuola e istituzioni: una rete di responsabilità condivisa

La gestione della violenza a scuola non può essere affidata a un solo soggetto.

Studenti, docenti, dirigenti scolastici, famiglie, istituzioni, servizi territoriali, professionisti e forze dell’ordine sono chiamati a concorrere, secondo ruoli e competenze differenti, alla costruzione di un sistema efficace di prevenzione, ascolto, tutela e intervento.

L’iniziativa vuole contribuire alla diffusione di una cultura della responsabilità condivisa, nella quale la scuola sia riconosciuta non soltanto come luogo di apprendimento, ma anche come spazio di educazione, ascolto, prevenzione, inclusione e tutela.

Il sostegno editoriale de La Voce della Scuola

L’iniziativa si avvale del sostegno editoriale della testata La Voce della Scuola, impegnata nell’informazione e nell’approfondimento sui temi dell’istruzione, della scuola e delle politiche educative.

Il contributo editoriale concorre alla diffusione dei contenuti e degli obiettivi dell’iniziativa, favorendo un confronto più ampio sui temi della sicurezza nelle scuole, del benessere scolastico, della prevenzione della violenza e della responsabilità educativa.

Formazione e attestato di partecipazione

L’iniziativa ha valenza formativa ed è realizzata con la collaborazione dell’AIMC – Associazione Italiana Maestri Cattolici, ente qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della Direttiva ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016.

La partecipazione del personale scolastico potrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e compatibilmente con le esigenze di servizio.

Al termine dell’attività sarà rilasciato un attestato di partecipazione agli aventi diritto.

L’appuntamento del 14 ottobre al Maschio Angioino

LA GESTIONE DELLA VIOLENZA ALL’INTERNO DELLE SCUOLE ITALIANE

Mercoledì 14 ottobre 2026

Ore 11:00–13:00

Sala dei Baroni – Castel Nuovo (Maschio Angioino), Napoli

Il presente comunicato vale anche come invito.

Promosso da:

La Voce della Scuola • OggiScuola • Unischia • FederIstruzione • Anna Maria Maisto, consigliera comunale e presidente della Consulta delle Elette del Comune di Napoli

Con la collaborazione di:

AIMC – Associazione Italiana Maestri Cattolici

L’incontro del 14 ottobre sarà un’occasione di formazione, confronto e assunzione condivisa di responsabilità, finalizzata a rafforzare la capacità della comunità scolastica di ascoltare, prevenire, riconoscere e gestire le situazioni di violenza, promuovendo ambienti educativi sempre più sicuri, inclusivi e fondati sul rispetto.