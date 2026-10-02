RAI 3, “O ANCHE NO” RICORDA DON FRANCO MONTERUBBIANESI E LA SUA EREDITÀ RIVOLUZIONARIA DI INCLUSIONE

Domenica 4 ottobre alle 9.40 circa, il programma condotto da Paola Severini Melograni ripercorre la storia della Comunità di Capodarco e racconta la Fattoria Sociale Montepacini

“O Anche No”, il programma di inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali, in onda domenica 4 ottobre alle ore 9.40 circa su Rai 3, e in replica lunedì notte alle ore 1.15 circa, dedica una puntata al ricordo di Don Franco Monterubbianesi.

Con “Sulle orme di Don Franco”, “O Anche No” ripercorre la storia e l’eredità rivoluzionaria della Comunità di Capodarco, fondata da Don Franco Monterubbianesi.

Paola Severini Melograni ci porta nel cuore della Fattoria Sociale Montepacini, nata nel 2012 grazie all’impegno di Marco Marchetti, ispirato proprio dalla visione di Don Franco. Un luogo dove l’agricoltura sociale si trasforma ogni giorno in un concreto strumento di accoglienza e inclusione. La giornata “Sulle orme di Don Franco” si rivela così un momento di festa, confronto e condivisione per rinnovare un impegno quotidiano.

Spazio anche allo sport con Daniele Cardia ad Alghero per farci vivere le emozioni dei Campionati Mondiali di nuoto paralimpico in acque libere, insieme all’associazione Albatross e alla FINP – Federazione Italiana Nuoto Paralimpico.

Toni Nocchetti, presidente di Tutti a scuola, e Fortunato Nicoletti, vicepresidente di Nessuno escluso, lanciano un appello per creare un fronte comune tra persone con disabilità, caregiver e famiglie che seguono “O Anche No” per far sentire la propria voce.

A Bologna, Mario Acampa ci parla di mobilità sostenibile in occasione della Settimana della Mobilità Europea, per scoprire insieme come una città intera si prepara a essere completamente accessibile.

Infine, “O Anche No” ci porta a Torino, alla 4ª edizione di INSIEME, il Festival di Paideia. Qui la Fondazione e il Festival vogliono confermare l’impegno di mettere al centro le persone, le loro storie e la condivisione di sguardi aperti sulla disabilità.

Come sempre, non mancheranno le rubriche: “Luci nel bosco” di Eraldo Affinati; “In forma” con Ivan e Viola Cottini; i disegni di Stefano Disegni e la musica dei Ladri di Carrozzelle.

“O Anche No” è un format di Paola Severini Melograni, scritto con Eugenio Giannetta, Giulia Sarlo e Valeria Zanatta, con la regia di Andrea Campisi, realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità.

Tutte le puntate e le stagioni precedenti sono disponibili su RaiPlay.