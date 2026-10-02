“Eros e Thanatos” è il nuovo album del cantautore romano Michele Camillò

In radio il singolo “Alkimia”

È uscito “Eros e Thanatos”, il nuovo album del cantautore romano Michele Camillò, un progetto di dieci tracce prodotto da Renato Droghetti con la supervisione artistica di Manuel Auteri e Alfonso Oliver, per l’etichetta discografica SanLucaSound.

“Alkimia” è il nuovo singolo estratto e rappresenta una sorta di viaggio astrale: non un trasferimento in un altro mondo, ma un viaggio all’interno di sé. L’autore e interprete, dopo aver raggiunto una forte sofferenza interiore, accompagnata da una dipendenza affettiva nei confronti di una donna (la musa ispiratrice di “Ammesso e non concesso”, di altri brani e del titolo dell’album, ndr), decide finalmente di iniziare un processo alchemico dentro di sé: osservare senza giudizio la propria rabbia, il dolore, la gelosia, la paura e altre sensazioni che lo attanagliano, al fine di poterle trasformare in emozioni spiritualmente elevate. Proprio come l’alchimista trasforma il piombo in oro.

Tutto questo è possibile attraverso la creazione di un testimone, quello che Gurdjieff chiamava “centro di gravità permanente”: un osservatore esterno che guarda da fuori le sofferenze della macchina biologica (il corpo fisico) e trasforma, attraverso l’attrito, le emozioni più basse in emozioni più elevate. Si passa così dalla mente al cuore e si riuniscono e riconnettono le diverse parti della stessa persona: l’anima, il corpo e la mente. In poche parole, l’interprete e autore sottolinea che il mondo esterno non è altro che la proiezione di quello interno e che occorre lavorare su sé stessi al fine di trasformare e migliorare la propria vita.



“Questo album – spiega l’artista- è dedicato a G.M., Marilia Rodrigues Silva a Martins ed ai miei gatti in cielo, Milo, Mia ed Orazio”

TRACKLIST:

﻿1. Ammesso e non concesso

2. Afghanistan

3. Psicocibernetica

4. Boomer

5. A Uberlandia c’è ancora il sole

6. Alkimia

7. Un sogno di 10 anni fa

8. Agorafobia

9. 40 anni

10. Ammesso e non concesso (acoustic version)

Biografia

Michele Camillò (Roma, 7 agosto 1973) è cantautore, chitarrista, scrittore e attore. La sua ricerca artistica nasce dalla musica d’autore e si sviluppa attraverso temi legati alla trasformazione personale, all’amore, alla libertà, alla ricerca interiore e all’impegno sociale.

Inizia a suonare la chitarra a 16 anni grazie al padre, che gli trasmette la passione per la musica degli anni Sessanta e gli insegna i primi accordi. La chitarra, recuperata dal padre da un secchio dell’immondizia e restaurata con le proprie mani, diventa il primo strumento attraverso cui Michele comincia a comporre le sue canzoni.

Parallelamente alla musica, sviluppa una personale attività letteraria: nel 2019 pubblica con PlaceBook Editore il romanzo Lungo le corsie, seguito nel 2022 da La redenzione, storia di riscatto e trasformazione ambientata nel mondo della criminalità organizzata.

Nel 2020 inizia la collaborazione con il produttore discografico Ettore Diliberto, dando vita al suo percorso discografico. Nel 2021 pubblica il primo singolo, Cosa costa un sogno, seguito nel 2022 da Judy non lo sa, che raggiunge l’89° posto della classifica dei cantautori indipendenti.

Negli anni successivi arrivano Voglio stare solo (2023), che raggiunge il 59° posto della classifica indipendenti, e l’album Oltre la zona di comfort, pubblicato nel novembre 2023. Il disco, composto da dodici brani scritti da Camillò e prodotti e arrangiati da Diliberto, rappresenta una dichiarazione di intenti: un invito a superare paure, condizionamenti e abitudini per cercare una vita più autentica. Nel progetto interviene alla slide guitar Matt Backer, musicista che ha collaborato, tra gli altri, con Elton John, Joe Cocker, Sinéad O’Connor e Julian Lennon.

Il percorso live lo porta a condividere il palco con artisti come Gianluca Grignani, Sarah Jane Morris e Alberto Radius, oltre che con le Custodie Cautelari. Nel 2022 partecipa inoltre a Perduto amor, omaggio a Franco Battiato, esibendosi al Castello Sforzesco di Milano e a Collegno.

Nel 2024 entra nella scuderia della SanLucaSound di Bologna, inaugurando un nuovo capitolo della propria produzione con il produttore Renato Droghetti, sotto la supervisione di Alfonso Oliver e Manuel Auteri. Il primo singolo del nuovo percorso, Ammesso e non concesso, pubblicato nel novembre 2024, raggiunge il 12° posto della classifica indipendenti e rimane in classifica per cinque mesi.

Nel 2025 Camillò accentua la dimensione sociale della propria scrittura con A Uberlandia c’è ancora il sole, brano dedicato a una giovane brasiliana vittima di femminicidio e divenuto un messaggio contro la violenza di genere. Seguono Psicocibernetica, dedicato alla trasformazione personale e alla percezione di sé, e Afghanistan, una canzone contro la guerra e ogni forma di sopruso.

Il 3 aprile 2026 pubblica Boomer, un confronto generazionale tra un uomo maturo e un ragazzo di nuova generazione, attraverso il quale Camillò affronta con ironia e spirito critico le differenze di linguaggio, valori e visione del mondo.

Musica e scrittura sono per Michele Camillò due forme complementari di una stessa ricerca: raccontare il cambiamento, mettere in discussione le proprie certezze e trasformare esperienze personali e temi universali in canzoni capaci di parlare al presente.

Multilink: https://linktr.ee/michelecamilloartista

Album: https://ffm.to/41c29eb2dfe10ac6ac1b3c30a5c962016b556225149de8ea