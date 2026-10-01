Sicurezza stradale nel Lazio: piano da 15 milioni per asfalti e manutenzioni prima dell’inverno

La Regione sblocca le risorse destinate ai Comuni per rifare i manti stradali strisciati, sistemare le buche e potenziare l’illuminazione nei tratti extraurbani più a rischio.

Con l’arrivo dei primi cali termici autunnali e in vista delle piogge invernali, la Regione Lazio ha accelerato le procedure per garantire la sicurezza sulle principali arterie stradali del territorio. È stato ufficialmente varato un piano straordinario di manutenzione stradale da 15 milioni di euro, interamente stanziato per finanziare interventi urgenti di rifacimento degli asfalti e messa in sicurezza dei punti più critici della rete viaria regionale.

Il pacchetto di interventi interesserà in modo capillare sia la Città Metropolitana di Roma sia le province di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina, dando priorità assoluta alle segnalazioni accumulate nei mesi scorsi riguardanti i tratti extraurbani a maggiore densità di traffico pendolare.

I dettagli del piano di manutenzione invernale

I fondi saranno trasferiti direttamente agli enti locali e alle aziende di gestione stradale per consentire l’apertura immediata dei cantieri entro la fine del mese. Oltre alla stesa del nuovo asfalto drenante, i capitolati d’appalto prevedono il rifacimento completo della segnaletica orizzontale, la pulizia straordinaria dei canali di scolo laterali (fondamentale per evitare allagamenti durante le bombe d’acqua) e il potenziamento dei guardrail nei tratti curvilinei più pericolosi.

Una quota significativa degli investimenti sarà inoltre destinata all’installazione di nuovi sistemi di illuminazione a LED a risparmio energetico e di cartellonistica luminosa nei pressi degli incroci stradali storicamente più soggetti a incidenti. La governance regionale ha confermato che i lavori saranno eseguiti prevalentemente in orario notturno per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e le code durante le ore di punta.