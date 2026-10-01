Turismo nel Lazio, stanziati nuovi fondi regionali: piano straordinario per il rilancio dei borghi storici

La Pisana approva un pacchetto di investimenti per valorizzare il patrimonio culturale, l’accoglienza e i cammini religiosi delle province laziali.

La Regione Lazio ha ufficialmente varato un nuovo e massiccio piano di investimenti economici interamente dedicato alla valorizzazione del territorio e al rilancio del turismo locale. Il provvedimento, approvato nelle ultime ore dalle commissioni competenti della Pisana, stanzia risorse strategiche destinate ai piccoli Comuni e ai borghi storici delle cinque province laziali.

L’obiettivo principale della misura è destagionalizzare i flussi turistici, offrendo ai visitatori italiani e internazionali percorsi alternativi ai classici itinerari della Capitale, puntando forte sulla ricchezza culturale, archeologica ed enogastronomica delle aree interne.

Focus su cammini storici e ospitalità digitale

I fondi stanziati verranno ripartiti attraverso bandi pubblici specifici che finanzieranno tre pilastri fondamentali: il restauro dei centri storici, il potenziamento dei cammini religiosi e naturalistici (con particolare attenzione alla Via Francigena e al Cammino di San Benedetto) e la digitalizzazione delle strutture ricettive locali. I piccoli alberghi diffusi e i b&b del territorio potranno così migliorare la loro visibilità online e ottimizzare i sistemi di prenotazione.

I primi bandi regionali diventeranno operativi già a partire dalle prossime settimane. La governance regionale ha confermato che la priorità verrà assegnata a tutti quei progetti capaci di fare rete tra Comuni limitrofi, creando veri e propri distretti turistici integrati a basso impatto ambientale.