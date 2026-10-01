FONTE NUOVA – Fra qualche ora presso lo stadio Comunale “Domenico Mammoliti” inizio campionato di 1^ categoria LND LAZIO

Manca veramente poco per l’inizio del campionato di calcio Lega Nazionale Dilettanti Lazio di Prima categoria girone E. I ragazzi del Tor Lupara 1968 del presidente Donato Olivieri del DS Alessandro Santoni e mister Danilo Corbo, in queste settimane si sono preparati al meglio per affrontare questa categoria non facile in un girone insidioso.

Tornati da qualche giorno dal ritiro pre – campionato, domenica 4 ottobre pv in casa presso lo stadio comunale Domenico Mammoliti arriva la Polisportiva Ciampino di mister Elio Pecoraro.

Una grande passione, un tifo acceso e partecipato da parte dei sostenitori Rosso Blu, che da sempre con entusiasmo, attaccamento alla maglia ai ragazzi portano avanti il Tor Lupara 1968.