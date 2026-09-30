Nazionale italiana Francia tattica: la rivoluzione dei giovani sfida lo Stade de France

La pioggia battente di Bursa ha lavato via le scorie della pesante sconfitta all’esordio contro il Belgio. Il rotondo 4-1 rifilato alla Turchia ha ridato improvvisamente ossigeno al ciclo di Roberto Mancini, rimettendo l’Italia in piena corsa nel Gruppo A di UEFA Nations League. Eppure, il calendario non concede soste né sconti. Venerdì 2 ottobre 2026, a Saint-Denis, andrà in scena l’esame più duro: il match Francia – Italia . Per i colori azzurri, non si tratterà solo di difendere la classifica, ma di confermare sul campo se la svolta tattica vista in terra turca sia l’inizio di una nuova era calcistica.

La Nazionale italiana e la mossa verde di Mancini

A Bursa si è vista una squadra spavalda, ridisegnata da Mancini con un coraggioso 4-3-3 a trazione giovanile che ha sorpreso la retroguardia di Vincenzo Montella. La vera novità della Nazionale italiana verso la Francia e la tattica che ne conseguirà risiede proprio nella spensieratezza della Generazione Z.

L’impiego contemporaneo dei fratelli Esposito dal primo minuto ha dato imprevedibilità alla manovra: il lavoro sporco al centro dell’attacco svolto da Pio Esposito (coronato anche dal gol del definitivo poker) e le incursioni laterali di Sebastiano hanno scardinato i blocchi difensivi. Con l’assenza forzata di Giacomo Raspadori, Mancini punterà nuovamente sul blocco giovane, sfruttando la straripante condizione fisica della mezzala Davide Frattesi e del debuttante di fascia Michael Kayode

, autore di una prova maiuscola in Turchia.

Il piano partita contro i transalpini di Zidane

Affrontare la Francia allo Stade de France richiede un assetto difensivo e una fluidità di manovra impeccabili. I francesi, reduci dalla vittoria di misura contro il Belgio, guidano il raggruppamento e fanno dell’impatto fisico e delle accelerazioni sugli esterni la loro arma letale.

La gestione del pallone con Fagioli e Tonali

Per contrastare lo strapotere fisico della mediana francese, Mancini si affiderà alla qualità tecnica di Nicolò Fagioli in cabina di regia. Il centrocampista avrà il compito di abbassarsi tra i centrali difensivi Alessandro Bastoni e Giorgio Scalvini per ripulire i palloni in uscita. Al suo fianco, il dinamismo di Sandro Tonali sarà vitale: l’ex milanista dovrà agire da frangiflutti davanti alla difesa, raddoppiando sistematicamente sulle corsie laterali per impedire agli esterni francesi di puntare l’area di Gianluigi Donnarumma in campo aperto.

Il verdetto dello Stade de France ci dirà se questa Italia è davvero pronta a tornare grande.