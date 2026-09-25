Nations League, al via il nuovo ciclo Azzurro: a Roma l’esame Belgio per la Nazionale di Mancini

Stasera allo Stadio Olimpico il debutto nella competizione europea. Il Ct lancia le nuove leve: fari puntati sulla coppia Kean-Esposito e la regia di Romano.

ROMA – Per la Nazionale italiana di calcio è arrivato il momento di voltare pagina e inaugurare un capitolo del tutto inedito. Questa sera, venerdì 25 settembre alle ore 20:45, la cornice dello Stadio Olimpico di Roma ospiterà il match d’esordio dell’Italia contro il Belgio, valevole per la prima giornata della UEFA Nations League 2026/27. C’è grandissima attesa non solo per il valore del palcoscenico europeo, ma soprattutto perché l’incontro segnerà il ritorno ufficiale di Roberto Mancini sulla panchina azzurra, pronto a guidare il suo secondo ciclo da commissario tecnico. [1, 2]

Linea verde a Coverciano: 34 convocati e 9 volti nuovi

Il raduno dei giorni scorsi a Coverciano ha tracciato in modo chiaro la nuova filosofia del Ct: ricostruire con coraggio partendo dal talento dei giovani. Mancini ha sorpreso l’ambiente diramando una maxi-lista di ben 34 calciatori convocati, all’interno della quale figurano ben 9 volti nuovi alla primissima chiamata in Nazionale Maggiore. Un mix strategico volto a restituire entusiasmo e freschezza atletica a un gruppo che ha fame di riscatto internazionale. [1, 2, 3]

Le ultime indicazioni provenienti dal ritiro della vigilia lasciano presagire scelte importanti e coraggiose per la formazione titolare. In cabina di regia la fiducia dovrebbe essere affidata alle geometrie di Romano, mentre il reparto offensivo promette scintille e fisicità: i favoriti per una maglia dal primo minuto sono Moise Kean e il giovane talento Francesco Pio Esposito, chiamati a scardinare la retroguardia dei “Diavoli Rossi”. [1, 2, 3]

Un calendario di fuoco in undici giorni

L’esame contro la selezione belga rappresenta solo il primo tassello di un autentico tour de force autunnale. Il calendario del Gruppo A1 non concederà infatti pause o margini d’errore all’Italia, attesa da ben quattro partite concentrate in appena undici giorni. Dopo il novanta minuti dell’Olimpico, gli Azzurri voleranno immediatamente a Bursa per la delicata trasferta contro la Turchia (lunedì 28 settembre), per poi fare rotta verso lo Stade de France per il big match contro i vicecampioni della Francia il prossimo 2 ottobre. Il mini-ciclo ravvicinato si chiuderà lunedì 5 ottobre allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, dove andrà in scena la sfida di ritorno contro la nazionale turca. [1, 2, 3]

Come sottolineato nelle ultime ore dai vertici dello sport italiano, l’obiettivo primario di questa Nations League va oltre il mero risultato sul campo: la priorità assoluta è recuperare blasone, gioco e identità attraverso un percorso strutturato di crescita dei nostri giovani. La risposta del pubblico romano si preannuncia calda, pronta a spingere una Nazionale che vuole fortemente riprendersi il posto che le compete nel calcio che conta. [1, 2]