TFR LIVE: Tutte le Frequenze dei Diritti 24/25/26 SETTEMBRE A ROMA

TRE GIORNI DI MUSICA, DIRITTI E LAVORO CON ALAN SORRENTI, ANNA AND VULKAN BRUSCO, INNA CANTINA, MINISTRI E GIORGIENESS



INGRESSO GRATUITO

Inizio live: H 20

Villa Lazzaroni, Via Appia Nuova 522, Roma

Dal 24 al 26 settembre Villa Lazzaroni accoglie la seconda edizione di TFR LIVE, il festival a ingresso gratuito della CGIL di Roma e del Lazio realizzato insieme a Super Porto, agenzia di comunicazione ed eventi. Tre serate di concerti che fanno da cornice artistica alla Festa del Tesseramento della CGIL, con Alan Sorrenti, Brusco e Ministri, insieme a Anna and Vulkan, Inna Cantina e Giorgieness a chiudere le tre giornate.

TFR LIVE nasce da un’idea semplice: far passare la lotta per i diritti attraverso la musica. Il nome gioca con la sigla che di solito segna la fine di un rapporto di lavoro e la trasforma in slancio per ripartire: da Trattamento di Fine Rapporto a Tutte le Frequenze dei diritti.

L’obiettivo è dare una cornice più leggera e condivisa a un appuntamento che resta politico nel profondo, e avvicinare al sindacato e alle tutele chi lavora, giovani e meno giovani.

Il cartellone mette insieme artisti diversi per generazione e linguaggio, uniti da uno sguardo anticonformista e da un’idea politica della musica.



Dal pop d’autore di Alan Sorrenti al cantautorato di Giorgieness, la line up tiene insieme le tante età che abitano il sindacato, perché il lavoro, come la musica, è fatto di generazioni che si parlano.



La scelta di Villa Lazzaroni, nel Municipio VII, non è casuale: è un modo per avvicinarsi alla Roma che lavora e che produce, portando il festival dentro i quartieri.

Programma completo

Giovedì 24 settembre: Alan Sorrenti, Anna and Vulkan, Aldolà Chivalà

Venerdì 25 settembre: Brusco, Inna Cantina, Solamente

Sabato 26 settembre: Ministri, Giorgieness, Demetra Bellina.



Inizio live: H 20

INGRESSO GRATUITO

Villa Lazzaroni, Via Appia Nuova 522, Roma



Info e aggiornamenti: Instagram @superportofactory, @cgil.lazio