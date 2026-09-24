Civitavecchia. FORTE! Festival, tre giorni alla Rocca

Dal 25 al 27 settembre il Festival porta alla Rocca del Porto musica, libri, illustrazione e incontri. Con Libri & Friends oltre sessanta presenze legate alla creatività e all’editoria.

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre la Rocca del Porto di Civitavecchia diventa uno spazio d’incontro tra musica, libri, illustrazione, fumetto e altre forme di espressione artistica. FORTE! Festival d’autunno 2026 propone tre giornate a ingresso libero, dalle 17 alle 21, costruite attorno a concerti, incontri, mostre e presentazioni. All’interno del programma trova spazio anche la prima edizione di Libri & Friends, curata dall’associazione Book Faces e dedicata in particolare all’incontro diretto tra chi scrive, pubblica, illustra e legge.

La formula scelta per la parte letteraria si discosta dalla presentazione tradizionale del libro. Dalle 17 alle 19 gli autori e gli altri partecipanti avranno a disposizione interventi molto brevi, costruiti per favorire conoscenza reciproca e scambio. L’idea illustrata ai partecipanti da Ernesto Berretti prevede quattro minuti per ciascun intervento, con una domanda rivolta alla persona che segue nell’ordine degli incontri. Una regola volutamente semplice, pensata per lasciare spazio all’improvvisazione senza rinunciare a tempi definiti e alla possibilità per tutti di prendere la parola.

Il programma mette insieme oltre sessanta presenze e realtà creative provenienti dal territorio, dal Viterbese e da Roma. Accanto agli scrittori trovano posto illustratori, fumettisti, gruppi di lettura, associazioni culturali, editori, biblioteche, concorsi letterari e realtà legate al gioco di ruolo. Tra le presenze editoriali sono annunciate Prospettiva Editrice ed Edizioni Universo, mentre il programma comprende anche associazioni e gruppi impegnati sul territorio.

La dimensione visiva avrà uno dei suoi riferimenti in Andrea Olimpieri, illustratore civitavecchiese che ha collaborato, tra gli altri, con Sergio Bonelli Editore e Titan Comics. Durante le giornate l’illustrazione entrerà anche nel meccanismo degli incontri: ai partecipanti sarà proposta un’immagine dalla quale potranno far nascere un breve racconto, da sviluppare successivamente. Un modo per mettere in relazione linguaggi differenti senza trasformare l’appuntamento in una successione di presentazioni individuali.

Libri & Friends è infatti soltanto una delle componenti del Festival. Il programma musicale prevede venerdì 25 settembre Lorenzo Lepore con il progetto “In(Ciampi) – Outsider fino all’ultimo minuto”, dedicato alla poetica di Piero Ciampi; sabato 26 sarà la volta dell’elettronica di Gold Mass, mentre domenica 27 la parte musicale si chiuderà con Hologram Trio e le sue sonorità jazz. Sono inoltre previste attività legate al Terrae Film Fest, aree ludiche curate da Mucca Games/CivitaGames, esposizioni e il lancio della seconda edizione di un concorso nazionale di narrativa breve.

Libri & Friends accompagnerà tutte e tre le giornate del Festival, con un calendario di incontri che alterna scrittori, realtà editoriali e associazioni culturali. Tra i nomi indicati figurano, fra gli altri, Marco Salomone, Ernesto Berretti, Silvia Bartoli, Roberto Frazzetta, Michele Capitani, Nerina Piras, Andrea Sturiale e Alessandro Bisozzi, insieme a rappresentanti di associazioni e realtà editoriali. Domenica è prevista anche la partecipazione di Dino Tropea, presente nella doppia veste di scrittore e curatore di Cadenze Letterarie. È un incontro tra esperienze diverse: da una parte il nuovo esperimento di Libri & Friends, dall’altra un percorso culturale che utilizza il libro come punto di partenza per creare occasioni di confronto tra autori, lettori e territorio.

Per chi scrive questo articolo, la partecipazione ha anche una dimensione personale. Sarò a Libri & Friends come scrittore e curatore di Cadenze Letterarie, insieme al maestro Salvatore Fazio. Porteremo due sue opere, “L’asfalto dell’anima”, dedicata a Lasciato Indietro, e “Cadenze Letterarie”. Un modo per intrecciare scrittura e arte e, soprattutto, creare nuove relazioni culturali attraverso l’incontro diretto.

È forse questo l’aspetto più interessante dell’esperimento che comincerà alla Rocca del Porto: verificare sul campo se una rete culturale possa essere qualcosa di più di una somma di nomi e contatti. Il risultato non è scritto in anticipo. E proprio per questo, per chi partecipa come per chi arriverà semplicemente da visitatore, i tre giorni di Civitavecchia possono diventare un’occasione per incontrare persone e storie che normalmente rimangono separate.



