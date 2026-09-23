Approvato in Giunta l’Accordo di collaborazione per il progetto europeo “Dominicus”

, Rieti protagonista della rete internazionale legata a San Domenico. Nelprossimo weekend la prima visita della delegazione reatina per la firma dell’accordo.

La Giunta del Comune di Rieti, su proposta del Vicesindaco e Assessore allo Sport e al Turismo Chiara Mestichelli, ha approvato lo schema di Accordo Interno di Collaborazione per l’attuazione del progetto europeo “Dominicus: Shared Heritage, Civic Belonging”.

L’iniziativa è finanziata dalla Commissione Europea nell’ambito del programma CERV (Citizens, Equality, Rights and Values – Bando Town Twinning 2025) e vedeil Comune di Caleruega (Spagna) nel ruolo di ente capofila, affiancato dal Comune di Rieti e dal Comune di Fanjeux (Francia) come partner associati.

Il progetto mira a valorizzare l’eredità storica, culturale e spirituale legata alla figura di San Domenico di Guzmán, rafforzando la cooperazione tra città europee, la partecipazione civica democratica e lo scambio di buone pratiche. Nel corso dell’annualità di progetto, ciascun Comune partner ospiterà eventi e iniziative volte a coinvolgere giovani, associazioni, scuole e cittadini.

“L’adesione a questo accordo rafforza il ruolo di Rieti nelle reti di cooperazione europea e valorizza il nostro patrimonio storico e identitario – dichiara il Vicesindacoe Assessore al Turismo, Chiara Mestichelli –. La sinergia con realtà come Caleruega e Fanjeux, oltre al coinvolgimento di altre comunità legate al culto domenicano come Santo Domingo e Manila, rappresenta un’opportunità strategica per incrementare i flussi turistici, promuovere il dialogo interculturale e posizionare la nostra città al centro di itinerari culturali espirituali di respiro internazionale. Già a breve, il nostro Comitato Gemellaggi e Relazioni Internazionali tornerà a Caleruega con una delegazione locale per approfondire i già saldi rapporti con la Città spagnola”.

Dal 25 al 27 settembre una delegazione reatina, guidata dalla Presidente del Comitato Gemellaggi e Relazioni Internazionali Elisabetta Occhiodoro, si recherà a Caleruega, in programma dal 25 al 27 settembre.

“In linea con le linee guida del progetto, che richiedono il coinvolgimento attivo del tessuto associativo e delle realtà di promozione territoriale, la delegazione reatina sarà affiancata da importanti rappresentanze locali –spiega la Presidente Occhiodoro – Avremo con noi dei professionisti dell’Associazione Provinciale Cuochi Rieti – tra cui Elia Grillotti, Crizia Girolami, Massimo Grillotti, Pierandrea Giagnoli e Simona Serilli – a rappresentare le eccellenze della cucina, dellapanificazione e della pasticceria reatina. L’Associazione offrirà una cena promozionale e gratuita a base di prodotti tipici e ricette tradizionali per gli oltre 60 ospiti previsti tra rappresentanti spagnoli e francesi. Ci sarannopoi i rappresentanti dell’Accademia del Peperoncino, guidati dal presidente Livio Rosistani, che metterà a disposizione materiale promozionale legato alla Fiera Mondiale del Peperoncino per la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali. Sarà presente anche l’associazione della Misericordia con Andrea Zella e Roberto De Angelis che ogni anno lavorano e sono custodi ed organizzatori della rievocazione storica della canonizzazione di San Domenico, figura storica intorno alla quale il progetto prende il nome e si sviluppa. Infine, saranno presenti rappresentanti dei media reatini”.

L’appuntamento a Caleruega rappresenta solo la prima tappa di un percorso articolato. Oltre ai successivi incontri previsti in Spagna e in Francia, Rieti ospiterà un momento centrale del progetto il 13 marzo 2027, nell’ambito della nuova edizione della Rieti International Week organizzata dal Comitato Gemellaggi e Relazioni Internazionali.