Il rientro dalle vacanze si veste di benessere a Le Caveau by Narducci Hair & Spa dell’Aleph Rome Hotel – settembre è il mese dei ritorni. Si rientra in città, si riprendono ritmi e abitudini e, dopo settimane trascorse tra sole e giornate al mare, anche pelle e capelli chiedono nuove attenzioni. L’estate lascia infatti il ricordo della sua luce, ma può rendere l’aspetto spento e bisognosi di ritrovare equilibrio.

Nel cuore di Roma, Le Caveau by Narducci Hair & Spa dell’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, diventa così il luogo in cui accompagnare dolcemente il ritorno alla quotidianità. Con due trattamenti pensati per la bellezza e il benessere della pelle e dei capelli. Un momento dedicato a sé, pensato per restituire freschezza e vitalità e ritrovare quella naturale luminosità che il ritmo dell’estate può aver messo alla prova.

Il rientro dalle vacanze si veste di benessere a Le Caveau by Narducci Hair & Spa dell’Aleph Rome Hotel – Il percorso di bellezza inizia con uno speciale trattamento dedicato ai capelli, pensato per restituire nutrimento, morbidezza e luminosità alla chioma dopo l’estate. Dopo l’applicazione del trattamento riparatore, studiato su misura in base alla tipologia del capello e massaggiato durante il lavaggio, nel tempo di posa si accede all’hammam per circa 20 minuti. Un vero e proprio rituale di benessere che rigenera corpo e chioma: Il calore e il vapore dell’ambiente regalano un momento di profondo benessere per il corpo, favorendo la purificazione della pelle e allo stesso tempo aiutano ad aprire delicatamente le squame del capello e i pori del cuoio capelluto, permettendo alla maschera di penetrare più in profondità e intensificandone l’azione.

Il rientro dalle vacanze si veste di benessere a Le Caveau by Narducci Hair & Spa dell’Aleph Rome Hotel – La cura prosegue con il Longevity Skin Facial, trattamento viso firmato Orlane B21 che valorizza la naturale capacità della pelle di rigenerarsi. Studiato per stimolare la microcircolazione e favorire il drenaggio linfatico, il trattamento aiuta il viso a ritrovare un aspetto più luminoso, disteso e vitale. Della durata di 75 minuti, il rituale inizia con una doppia detersione e una delicata esfoliazione, che preparano la pelle ai gesti successivi. Cuore del trattamento è il massaggio linfatico dedicato a viso, collo e décolleté, seguito dall’applicazione della maschera viso; durante il tempo di posa, l’esperienza prosegue con un massaggio a mani e avambracci. Tonico, siero, contorno occhi e crema viso completano il percorso, insieme alla protezione SPF nei trattamenti diurni.

A completare l’esperienza, la messa in piega finale rappresenta l’ultimo gesto di bellezza di un rituale dedicato alla cura di sé, per concludere il percorso con in totale benessere e rinnovata luminosità.

All’Aleph Rome Hotel, il ritorno dalle vacanze diventa così l’occasione per ritagliarsi un momento tutto per sé. Una pausa nel cuore della capitale per rallentare, prendersi cura di pelle e capelli e affrontare la nuova stagione con una luce ritrovata.