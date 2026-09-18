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SCUOLA: AZIONE “SOLIDARIETA’ A DOCENTE AGGREDITA

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FATTO IMPONE PROFONDA RIFLESSIONE SU DISAGIO GIOVANILE

Roma, 18 settembre 2026 – “Esprimiamo la nostra più sincera vicinanza e solidarietà alla docente della scuola media Giovanni Verga, che questa mattina ha subito una grave aggressione all’interno dell’istituto in cui prestava servizio. A lei rivolgiamo un augurio di pronta ripresa, consapevoli dello shock e della violenza subiti nell’esercizio del proprio lavoro.

Quanto accaduto non può essere archiviato come un semplice episodio di cronaca. Si tratta di un fatto estremamente grave che colpisce l’intera comunità scolastica e impone una riflessione profonda sul disagio giovanile, sul rapporto tra studenti e istituzioni educative e sulla necessità di garantire sicurezza a chi ogni giorno svolge una funzione fondamentale per la crescita delle nuove generazioni.

È fondamentale fare piena luce sull’accaduto e comprenderne fino in fondo le cause e la dinamica. Solo così sarà possibile prevenire il ripetersi di episodi simili e rafforzare gli strumenti di supporto educativo, prevenzione e tutela all’interno delle scuole. La scuola deve continuare a essere un luogo sicuro, di formazione, dialogo e rispetto reciproco”.

Così i consiglieri capitolini di Azione, Flavia De Gregorio e Antonio De Santis.

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