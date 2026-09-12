Torino-Roma: 4ª Giornata di Serie A 2026/27

All’Olimpico Grande Torino va in scena un banco di prova fondamentale per l’avvio di stagione: fischio d’inizio lunedì 14 settembre alle 18:30.

TORINO – C’è grande attesa per il posticipo della quarta giornata di Serie A che vedrà contrapposte il Torino e la Roma. Il match andrà in scena lunedì 14 settembre 2026 alle ore 18:30 sul rettangolo verde dello stadio Olimpico Grande Torino.

Verso il match dell’Olimpico Grande Torino

La sfida rappresenta un crocevia importante in questo avvio di stagione per entrambe le formazioni, pronte a darsi battaglia alla ricerca di punti pesanti per la classifica. I granata scenderanno in campo davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di imporsi, mentre i giallorossi arrivano all’appuntamento piemontese determinati a confermare le proprie ambizioni di alta classifica.

Dove vederla in TV e streaming

Per i tifosi e gli appassionati che non potranno seguire la gara direttamente sugli spalti dello stadio torinese, l’incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva in streaming e TV su DAZN. Il collegamento prepartita inizierà poco prima del fischio d’inizio fissato per le 18:30.

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