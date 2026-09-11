Ascensore di San Pietro Martire gravemente vandalizzato, Sinibaldi: «Chi colpisce i beni pubblici non resti impunito, la pena sia monito e insegnamento»

Dichiarazione del Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, in merito al grave danneggiamento perpetrato ai danni dell’ascensore di San Pietro Martire.

L’ascensore di San Pietro Martire è stato oggetto di un grave atto vandalico che lo ha reso, al momento, inutilizzabile.

L’Amministrazione comunale si è immediatamente attivata attraverso la propria struttura tecnica per accertare l’entità dei guasti e predisporre quanto necessario al ripristino dell’impianto. La particolare gravità di quanto accaduto, tuttavia, rende necessario un intervento complesso e non consente di ripristinare il collegamento in tempi immediati.

Parallelamente, la Polizia Locale, insieme alle altre Forze dell’Ordine, sta svolgendo gli accertamenti necessari a risalire all’autore dell’episodio. Sono in corso, in particolare, le verifiche attraverso gli impianti di videosorveglianza presenti nell’area, che potranno fornire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e consentire di sottoporre il responsabile all’Autorità giudiziaria.

Il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi:

“È un episodio grave, che condanno con fermezza e che considero ancora più inaccettabile perché colpisce un servizio destinato soprattutto alle persone più fragili, agli anziani e a chi ha una ridotta mobilità. Colpire un bene pubblico significa arrecare un danno all’intera collettività e, in questo caso, creare una difficoltà concreta proprio a chi ha maggiormente bisogno di poter contare su questo collegamento.

Ringrazio la struttura comunale, che si è mossa con immediatezza per affrontare la situazione e predisporre gli interventi necessari. Un ringraziamento va inoltre alla Polizia Locale e alle altre Forze dell’Ordine, impegnate a fare piena luce sull’accaduto. Sono certo che anche le immagini della videosorveglianza potranno contribuire a identificare quanto prima l’autore e a consentirne la consegna all’Autorità giudiziaria.

Chi colpisce i beni della collettività deve sapere che simili comportamenti non restano impuniti. Auspico che l’accertamento delle responsabilità e la conseguente sanzione possano rappresentare una lezione e un monito per tutti”.