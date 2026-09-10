Davide Frattesi e L’Impatto Fulmineo Nella Lazio: Il Centrocampista Che Ha Stregato i Biancocelesti

L’avvio di stagione della Lazio porta inevitabilmente la firma di Davide Frattesi. Il centrocampista azzurro, sbarcato nella Capitale negli scorsi mesi, ha impiegato pochissimo tempo a prendersi le chiavi della mediana biancoceleste, diventando fin dalle prime uscite ufficiali il vero valore aggiunto della squadra.

Un Ritorno da Protagonista Assoluto

Per Frattesi, cresciuto calcisticamente nella Capitale, si tratta di un ritorno dal profondo sapore speciale. Dopo le esperienze vissute ad alti livelli e la parentesi in nerazzurro, il centrocampista della Nazionale ha scelto il progetto laziale per consacrarsi definitivamente come uno dei migliori interpreti del ruolo nel panorama europeo. La dirigenza e la guida tecnica hanno puntato forte su di lui, e i risultati in campo stanno ampiamente ripagando le aspettative.

Dinamismo e Gol: La Svolta Tattica

Quello che sta impressionando addetti ai lavori e tifosi è la straordinaria capacità di inserimento, unita a una freddezza sotto porta che sta risultando devastante in questo avvio di campionato. Frattesi non si limita al lavoro di interdizione e recupero palloni, ma attacca costantemente gli spazi verticali, trasformandosi di fatto in un’arma offensiva aggiuntiva per il reparto avanzato.

Con prestazioni di questo livello, l’ex Sassuolo e Inter si candida a essere uno dei pilastri indiscussi della stagione biancoceleste, pronto a trascinare la squadra verso obiettivi sempre più ambiziosi in Italia e in Europa.