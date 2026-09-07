La grande beffa di San Siro: il Napoli sfiora l’impresa, ma l’Inter la ribalta nel finale

Una partita dai due volti e dalle emozioni fortissime quella andata in scena allo stadio Giuseppe Meazza, valida per la terza giornata del campionato di Serie A.

La formazione azzurra è andata a un passo da un colpo straordinario in casa dei campioni d’Italia, salvo poi subire il ritorno veemente dei nerazzurri che si sono imposti con il punteggio di 3-2.

La cronaca del match: azzurri cinici a inizio ripresa

Dopo un primo tempo bloccato e chiuso a reti inviolate, il match si è infiammato nei primi minuti del secondo tempo. Il Napoli è sceso in campo con un piglio eccezionale, trovando l’uno-due micidiale che ha gelato San Siro: al 49′ è stato Matteo Politano a sbloccare il match, seguito immediatamente al 52′ dal raddoppio firmato da Rasmus Højlund. Un micidiale avvio di frazione che aveva portato gli azzurri sul doppio vantaggio (0-2) e fatto pregustare una serata da incorniciare.

La rimonta nerazzurra

I campioni d’Italia non si sono però dati per vinti e hanno iniziato un vero e proprio assedio. La reazione è stata guidata da Lautaro Martínez, abile a riaprire i giochi accorciando le distanze al 56′. L’Inter ha continuato a spingere collezionando occasioni e colpendo anche un legno con Marcus Thuram.

La pressione costante ha premiato i padroni di casa prima con il pareggio di Marcus Thuram all’82’ e, infine, con il colpo del definitivo 3-2 griffato ancora da Lautaro Martínez in piena zona cesarini (91′), abile a risolvere una mischia furibonda in area di rigore.

Uno sguardo al futuro

Per il Napoli si tratta di una sconfitta amarissima per come si era messa la partita, ma che lascia intravedere sprazzi di grande carattere e un potenziale offensivo di altissimo livello. Gli azzurri avranno ora modo di ricaricare le energie e voltare pagina in vista dei prossimi impegni ravvicinati, a partire dal prestigioso e atteso esordio in UEFA Champions League fissato per mercoledì 9 settembre 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona contro l’Arsenal.