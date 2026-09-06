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Fiorentina-Torino 1-2: i viola frenano in casa, per la squadra è tempo di riflessioni

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Foto: Alamy / LiveMedia Un momento della sfida di Serie A allo stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e Torino. Immagine d'archivio utilizzata a fini editoriali e di cronaca giornalistica.

Un passo falso che scotta e che apre ufficialmente i primi interrogativi di questo avvio di stagione. Al Franchi il Torino conquista l’intera posta in palio superando la Fiorentina per 1-2, infliggendo ai padroni di casa una sconfitta che fa rumore e accende i riflettori su un momento di evidente difficoltà.

La prestazione dei gigliati ha evidenziato limiti di attenzione e una manovra a tratti farraginosa, incapace di arginare la verve e l’organizzazione tattica della formazione granata. Nonostante i tentativi di reazione nel corso della ripresa, la squadra non è riuscita a evitare il ko casalingo, lasciando per strada punti pesanti che pesano sul morale e sulla classifica.

Per il tecnico e per l’ambiente intero si apre ora una fase delicata: servirà un’inversione di tendenza immediata, sia sul piano del carattere che del gioco, per ritrovare certezze, compattezza e la via dei risultati positivi prima che la situazione si complichi ulteriormente.

Foto: Alamy / LiveMedia

Un momento della sfida di Serie A allo stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e Torino. Immagine d’archivio utilizzata a fini editoriali e di cronaca giornalistica.

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