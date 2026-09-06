Home CRONACA GIUDIZIARIA CARABINIERI: UN PUGNO PER FUTILI MOTIVI FINISCE CON UNA DENUNCIA

CARABINIERI: UN PUGNO PER FUTILI MOTIVI FINISCE CON UNA DENUNCIA

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I Carabinieri della Stazione di Borbona hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un trentenne romano, ritenuto responsabile del reato di lesioni personali al termine di un’indagine avviata a seguito della querela presentata dalla vittima.

L’episodio trae origine da una lite scoppiata per futili motivi tra due persone legate da rapporti familiari. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, al culmine della discussione il giovane avrebbe colpito con un pugno al volto un 70enne, provocandogli lesioni per le quali è stato necessario l’intervento del personale medico.

La denuncia della persona offesa ha consentito ai Carabinieri di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di raccogliere gli elementi necessari per identificare il presunto responsabile, successivamente deferito alla Procura della Repubblica di Rieti.

L’intervento conferma il costante impegno dell’Arma nel trattare con tempestività gli episodi di violenza maturati nell’ambito di contesti familiari, a garanzia della tutela delle vittime e a supporto dell’Autorità Giudiziaria per la prosecuzione del procedimento penale.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

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